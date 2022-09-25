5 ngày tới (26-30/9): 3 con giáp rũ sạch xui xẻo đổi vận giàu sang, đỏ tình đỏ tiền vẹn cả đôi đường

Tử vi nói rằng người tuổi Dậu thường có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc. Thực chất, con giáp này rất tốt bụng, sống chân thành, nhiệt tình trong công việc cũng như với những người thân quen xung quanh.

Mặc dù năm nay là năm của những bạn tuổi Dậu, tài vận tổng thể có biến động lớn, nhưng trong năm tới, những người bạn thuộc con giáp này sẽ mở ra thời kỳ thịnh vượng nhất một lần nữa. Và đến thời gian này dự kiến tài sản của gia đình sẽ vượt quá ngoài tưởng tượng.

Tuổi Dậu có năng lực và sự kiên trì, con giáp này không ngại khó, ngại khổ trong bất cứ việc gì. Cộng thêm với một chút may mắn, tuổi Dậu có thể đạt được những thành tựu tốt trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khi bước thời gian này được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra. Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan.

Ảnh minh họa: Internet

Càng về cuối năm, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn. Vốn dĩ ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy, sóng gió sẽ rèn giũa cho Tuất bản lĩnh đanh thép. Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Thân

Thân tràn đầy tinh thần chiến đấu. con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Thân ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Con giáp tuổi Thân không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

So với thời gian trước, tử vi tuổi Thân lúc này nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của Quý nhân nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Vận khí của tuổi Thân có thể nói là tốt vô cùng. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, kinh doanh làm ăn cũng bớt đi được nhiều phiền phức, hanh thông, thuận lợi bất ngờ.

Mặt khác lại có Thần Tài hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.