5 con giáp nữ là Phượng Hoàng, ngoại hình bắt mắt, tài trí hơn người

Tâm linh - Tử vi 09/12/2020 10:00

Dưới đây là những con giáp nữ mang mệnh Phượng Hoàng, không chỉ có vẻ ngoài thu hút người nhìn, bạn còn sở hữu tài trí hơn người khiến ai cũng tâm phục khẩu phục.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão không chỉ sở hữu vẻ ngoài vạn người mê mà còn có tài trí hơn người. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, bạn đã mang mệnh Phượng Hoàng, tiền tiêu không hết. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái vì sự duyên dáng, giao tiếp khôn khéo. Bạn đi đến đâu là được thầm thương trộm nhớ đến đó.

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Mão là con giáp nữ bản lĩnh ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp nữ tuổi Mão có bản lĩnh giải quyết công việc khó khăn mà không cần dựa vào bất cứ ai. Bạn xứng đáng được vinh danh và đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Đến khi kết hôn, bạn sẽ có cuộc sống viên mãn, được chồng con yêu thương kính trọng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp giỏi giang, sở hữu nhiều thành tựu như bản thân mong muốn. Bạn không chỉ sắc nước hương trời mà còn có tài trí, thông minh. Những người tuổi Tỵ có tài nhìn xa trông rộng, không sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến. Thậm chí còn có thể đánh bay những kẻ tiểu nhân đang tìm cách hãm hại mình.

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Tỵ có tài năng hơn người, xinh đẹp nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn có mối duyên lành như ý. Những người tuổi Tỵ gặp được ý trung nhân tâm đầu ý hợp. Người này giúp đỡ bạn khá nhiều trong công việc nên mối quan hệ ngày càng bền vững hơn.

Tuổi Thìn

Thìn được mệnh danh là nữ vương, tiền tiêu không hết. Ở ngoài, bạn có tài lãnh đạo khá cao, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Ở nhà, bạn được người thân tôn trọng, có tiếng nói trong gia đình. Nói chung cuộc sống của bạn vô cùng tốt, tiền bạc rủng rỉnh không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Cuộc đời của bạn không sợ tiểu nhân hãm hại vì có quý nhân đứng sau nâng đỡ.

Tuổi Mùi

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Mùi khôn khéo trong công việc nên được cấp trên yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có tài trong giao tiếp nên khá thành công trong công việc. Bạn có duyên trong buôn bán và đạt được nhiều thành tựu khiến ai cũng nể phục. Bạn có nhiều kế hoạch, mục tiêu trong cuộc sống và có khả năng thực hiện thành công. Nói chung vận trình tiền bạc, tình duyên của bạn khá viên mãn, tiền tiêu không hết, công thành danh toại.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp xinh đẹp, đi đến đâu là được thầm thương trộm nhớ đến đó. Không những vậy bạn còn đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Bạn khá bản lĩnh, được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng không lâm vào tình cảnh thiếu thốn tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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