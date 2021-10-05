45 ngày tới được thần may mắn ‘bám riết không buông‘, 3 con giáp kiếm bộn tiền, sự nghiệp bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 05/10/2021 13:00

Đã số đỏ còn thêm mệnh giàu sang, những con giáp có tên sau gặp nhiều việc không như ý muốn nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sau những điều không may thì 45 ngày tới họ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc.

Tuổi Tuất

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Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và nhìn xa trông rộng nên nếu tuổi Tuất thành công cũng chẳng có gì ngạc  nhiên. Tuổi nhỏ người tuổi Tuất thường phải thân tự lập thân. Họ không có một gia thế khủng nhưng nhờ sự nỗ lực hết mình trong công việc nên họ tự tạo dựng được sự nghiệp của mình.

Thời gian 45 ngày tới những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, được cấp trên yêu thương cất nhắc. Đối với người làm công ăn lương thì đây là cơ hội giúp bạn thang tiến. Với người làm kinh doanh thì đây là thời gian mở rộng kinh doanh kiếm về những hợp đồng tiền tỷ cho bạn.

Tuổi Sửu

Trong người tuổi Sửu là người kiên trì bậc nhất và họ đặc biệt thích thử thách nên điều gì càng mới, càng khó thì con giáp tuổi Sửu lại càng thích thú. Mỗi lần vượt qua được những thách thức đó, họ cảm thấy hạnh phúc như thể vừa được hồi sinh vậy.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều tuyệt vời đó là họ có thể thích nghi với vị trí mới khá nhanh, không hề có chút bỡ ngỡ nào, dường như không có điều gì có thể làm khó họ cả. Hơn ai hết, trong vai trò cấp trên, tuổi Sửu hiểu tâm tư của cấp dưới nên biết cách để khuyến khích khả năng của họ, đặt đúng vị trí mà họ có thể phát huy năng lực của mình. Hoặc thậm chí nếu có nghỉ việc chỗ cũ để chuyển sang nơi làm việc tốt hơn, bạn cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc mới trước con mắt tò mò và đầy ngỡ ngàng của mọi người.

45 ngày tới, những người tuổi này sẵn sàng bắt tay vào làm việc với những điều mới mà không bị trói buộc bởi các quy trình làm việc cũ kỹ hay môi trường làm việc quen thuộc. Họ hiểu và lường trước những thay đổi và không hề nao núng khi mọi thứ không theo kế hoạch. Nhờ đó mà hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt, tiến độ được đẩy nhanh và ngay những tháng đầu năm, cả team của tuổi Sửu đã đạt được kết quả đáng nể.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp có Tết Nguyên đán rực rỡ nhất vì từ đầu năm họ xây dựng quyết tâm rằng bản thân sẽ tự tạo cho mình có cuộc sống thật ý nghĩa bất cứ là ngày nào trong năm đi chăng nữa.

Tử vi 45 ngày tới, con giáp tuổi Dần đã thấy rõ rằng cuộc sống của mình thuận lợi đủ đường từ hợp tác, thi cử, xin việc, mưu sự có thể có được quý nhân giúp đỡ. Nhưng bên cạnh đó cũng vấp phải không ít cạnh tranh nên bản mệnh cũng cần nỗ lực và kiên trì hơn nữa bạn nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, niềm vui của dịp Tết năm nay của tuổi Dậu đang tự kinh doanh đó là việc buôn bán vô cùng hồng phát, lợi nhuận tăng cao còn người làm công ăn lương có thêm số tiền thưởng cuối năm không nhỏ.

Những cặp vợ chồng tuổi Dần thời gian này hậu thuẫn cho nhau rất nhiều từ việc làm ăn cho tới việc quan hệ với họ hàng đôi bên. Nhờ đó mà tình cảm vợ chồng lúc này được cải thiện và ngày càng bền chặt hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, người tuổi Dần độc thân cho dù nhận được tín hiệu tốt từ đối phương nhưng cũng nên từng bước chinh phục nửa kia, không nên nóng vội mà “xôi hỏng bỏng không” đấy nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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