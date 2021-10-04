18 ngày tới, Thần tài gọi tên 3 con giáp gặp may 'TIỀN XÔNG VÀO CỬA', hầu bao tràn trề, chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 04/10/2021 11:00

Xem tử vi cho thấy 18 ngày tới, những con giáp có tên trong danh sách dưới đây sẽ phát tài cực đỉnh, tài vận khởi sắc, tiền bạc đầy túi.

Tuổi Sửu

Vận trình 18 ngày tới của người tuổi Sửu thăng tiến ầm ầm. Chủ chốt là về mặt sự nghiệp, nhất là người đang làm ăn kinh doanh hoặc làm về ngân hàng, tài chính,… tài lộc thăng hoa rực rỡ, trên cung mệnh cũng xuất hiện rất nhiều cơ hội sinh sôi tiền bạc hoặc đem tới những cơ duyên về lộc vận. Công việc của người tuổi Sửu có thể vấp phải một số khó khăn nhưng con giáp này có khả năng tự khống chế và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tinh tú. 

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu tốt đẹp trên mọi phương diện. Từ mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác cũng thân thiết và hữu hảo hơn, cho đến nhân duyên với người khác giới. Trong thời gian tới, nữ giới tuổi Sửu sẽ được ưu ái hơn khi trở nên hấp dẫn trong mắt người khác giới.

Tuổi Hợi

Trong 18 ngày tới, người tuổi Hợi khá thuận lợi. Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều làm con giáp tuổi Hợi lúc nào cũng trong tình trạng tất bật, bận rộn từ sáng tới tối, do việc gì cũng cần gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên, bù lại mặt tài lộc vô cùng lý tưởng, cả chính tài và hoạnh tài đều có nhiều cát tinh soi chiếu nên thu về lợi nhuận không nhỏ.

Theo đó, tuổi Hợi vượng lên nên có thể tiến hành việc lớn, thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp, công việc cũng thuận lợi hơn. Nhất là mối quan hệ giữa tuổi Hợi với cấp trên, đồng nghiệp, đối tác khá hài hòa, tạo điều kiện cho mệnh chủ có bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa của người độc thân vượng phát, tình cảm có sự tiến triển vượt bậc. Nếu bạn đã có người thầm thương trộm nhớ thì nên chọn thời điểm thích hợp để thổ lộ tình cảm với người đó, tỷ lệ thành công khá cao. Giữa các cặp vợ chồng sẽ trải qua nhiều cung bậc tình cảm thú vị, có yêu thương thì cũng có giận hờn, đấy đều là dịp để cả hai có cơ hội trải nghiệm, thêm hiểu và yêu nhau hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón chào tuần mới vô cùng thuận lợi. Vận trình hanh thông, cát vận tương trợ, xuất hiện nhiều cơ hội tốt nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt kẻo tuột mất cơ hội tốt. Công việc của tuổi Thân được cải thiện đáng kể, trong khi giải quyết vấn đề đều nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng hay đối tác. Khó khăn dần được giải quyết triệt để, việc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, nhất là từ giữa tháng trở đi.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiêu sài nữa. Bản mệnh cứ yên tâm hưởng thụ, đây chính là bù đắp xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua. Về phần sức khỏe và tình cảm đều không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Tình cảm phát triển tốt ví như “nấm mọc sau mưa”, đôi lứa tâm đầu ý hợp, vợ chồng son sắc yêu thương nhau. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 48 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch