4 ngày cuối tuần (8/9 - 11/9): Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp đón vận may lớn, trúng số liên tục, giàu có không đối thủ

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 18:24

Trong 4 ngày cuối tuần là thời gian vận thế vượng phát, cuộc sống thuận lợi, công việc hanh thông, tài vận rực cháy của 3 con giáp sau đây.

Tuổi Sửu

Tử vi cho hay, trong 4 ngày cuối tuần, vận trình của người tuổi Sửu cát khí vượng nhờ có Thiên Tài hỗ trợ, đường tài lộc hanh thông hơn rất nhiều. Nếu biết nắm bắt thời cơ, những chú Trâu dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này. Song vận thế xoay vần, càng về cuối tuần việc kiếm tiền càng khó khăn, nên cố gắng nhiều hơn để giữ được tài khí.

Có vẻ như mối quan hệ tình cảm của bản mệnh đang có vài vấn đề khúc mắc. Dù không có mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ là tình cảm thăng trầm bất định những cũng khiến tuổi Sửu cảm thấy cảm giác an toàn và e sợ sẽ vuột mất hạnh phúc đang có trong tay, căng thẳng nắm giữ càng khiến cho nỗi lo sợ tăng lên.

4 ngày cuối tuần (8/9 - 11/9): Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp đón vận may lớn, trúng số liên tục, giàu có không đối thủ - Ảnh 1
Tử vi cho hay, trong 4 ngày cuối tuần, vận trình của người tuổi Sửu cát khí vượng nhờ có Thiên Tài hỗ trợ, đường tài lộc hanh thông hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là một trong những con giáp thông minh, ít nói và kín đáo. Họ giỏi quan sát và thường suy nghĩ, đào sâu, phân tích một vấn đề. Nhờ trầm tĩnh, suy nghĩ, tính toán rõ ràng nên người tuổi Tỵ mưu sự ắt sẽ thành công.

Tuy nhiên, đúng 4 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Tỵ có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi Tỵ nỗ lực không ngừng, ngày một vươn cao trong sự nghiệp.

4 ngày cuối tuần (8/9 - 11/9): Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp đón vận may lớn, trúng số liên tục, giàu có không đối thủ - Ảnh 2
Đúng 4 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Tỵ có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 4 ngày cuối tuần, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu tăng tiến khá nhiều. Dù nỗ lực nhiều, con giáp này không được công nhận. Vì tác động ngoại cảnh nên công việc của họ bị ngưng trệ. May mắn thay, thời gian này, con giáp tuổi Dậu sẽ chuyển vận. Họ không chỉ gặp nhiều điều tốt lành.

Họ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch. Cây trồng của họ tươi tốt trong khi vật nuôi của họ cũng mau lớn, khỏe mạnh. Con giáp này làm kinh doanh cũng sẽ thu được lời lớn, kiếm được bộn tiền.

4 ngày cuối tuần (8/9 - 11/9): Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp đón vận may lớn, trúng số liên tục, giàu có không đối thủ - Ảnh 3
Trong 4 ngày cuối tuần, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu tăng tiến khá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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