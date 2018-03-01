4 nàng giáp là VỢ ĐẢM MẸ HIỀN, nói tiếng nào là CHỒNG NGHE LỜI RĂM RẮP tiếng đó!

Nhưng dù vợ tuổi Dần có giận dữ dội thế nào thì khi chồng biết lỗi và nhận sai, họ cũng dễ “hạ hỏa” mà làm hòa.

Phụ nữ tuổi Dần trời sinh rất thẳng tính, vì vậy nhiều khi sẽ khó kiềm chế tính dễ nóng giận của mình. Nếu chồng làm điều gì có lỗi, dù là chuyện nhỏ hay lớn, anh ta đều có thể bị vợ cho một trận ra trò.

Phụ nữ tuổi Ngọ có đầu óc, nhanh nhạy. Dù là trong bất cứ trường hợp nào, họ đều có cách nhìn, giải quyết mọi chuyện rõ ràng và hiệu quả nhất. Đây là kiểu phụ nữ sống thoải mái, thích tự do, không thích bị ràng buộc.

Khi cơn giận đã qua đi, họ sẽ lại là người vợ hiền, hết lòng yêu thương chồng con, vun vén gia đình chu đáo. Và không ông chồng nào có thể trách mắng sự tận tụy này của họ.

Không những vậy, con giáp này rất độc lập, nhưng sẽ trở nên rất đanh đá khi quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Hơn nữa, phụ nữ tuổi Ngọ còn hay ra tay vì nghĩa, giúp đỡ người yếu thế hơn mình. Đàn ông lấy được họ, vừa thương vừa nể hết lòng.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi nữ tính, nhẹ nhàng, phóng khoáng. Họ sống thiện lương và ấm áp. Dù vậy, đây là con giáp dễ nổi giận nhất.

Lắm lúc, họ vì không muốn làm lớn chuyện mà cố gắng kiềm chế. Dù vậy, khi yêu thật lòng, con giáp này sẽ luôn thể hiện rất rõ tình cảm của mình.

Đây không phải là con giáp hay để bụng, luôn rất thật tình chia sẻ. Vì họ luôn muốn đem đến điều tốt nhất cho người khác.

Trong hôn nhân, phụ nữ tuổi Hợi có tài vận dồi dào. Đây là người vợ tuyệt vời mà người đàn ông nào cũng muốn có.

Đây là người vợ tuyệt vời mà người đàn ông nào cũng muốn có. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý thông minh, nhạy bén sẵn có. Họ có khả năng quan sát, phán đoán và đoán tâm ý của người khác cực chuẩn.

Trong từng lời nói, hành động, phụ nữ tuổi Tý đều có dự liệu sẵn, vì vậy luôn chiếm ưu thế hơn người khác.

Trong cuộc sống, con giáp này có phần đanh đá để bản thân không thua thiệt. Khi có chồng, họ sẽ một lòng lo cho chồng. Chồng vừa nể, vừa thương người vợ thế này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.