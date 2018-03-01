4 nàng giáp là VỢ ĐẢM MẸ HIỀN, nói tiếng nào là CHỒNG NGHE LỜI RĂM RẮP tiếng đó!

Tâm linh - Tử vi 01/03/2018 05:30

Đây là những nàng giáp có uy với chồng nhất, lại còn đảm đang tháo vác khó ai bằng!

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần trời sinh rất thẳng tính, vì vậy nhiều khi sẽ khó kiềm chế tính dễ nóng giận của mình. Nếu chồng làm điều gì có lỗi, dù là chuyện nhỏ hay lớn, anh ta đều có thể bị vợ cho một trận ra trò.

Nhưng dù vợ tuổi Dần có giận dữ dội thế nào thì khi chồng biết lỗi và nhận sai, họ cũng dễ “hạ hỏa” mà làm hòa.

Khi cơn giận đã qua đi, họ sẽ lại là người vợ hiền, hết lòng yêu thương chồng con, vun vén gia đình chu đáo. Và không ông chồng nào có thể trách mắng sự tận tụy này của họ.

4 nàng giáp là VỢ ĐẢM MẸ HIỀN, nói tiếng nào là CHỒNG NGHE LỜI RĂM RẮP tiếng đó! - Ảnh 1
Khi cơn giận đã qua đi, họ sẽ lại là người vợ hiền, hết lòng yêu thương chồng con, vun vén gia đình chu đáo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ có đầu óc, nhanh nhạy. Dù là trong bất cứ trường hợp nào, họ đều có cách nhìn, giải quyết mọi chuyện rõ ràng và hiệu quả nhất. Đây là kiểu phụ nữ sống thoải mái, thích tự do, không thích bị ràng buộc.

Không những vậy, con giáp này rất độc lập, nhưng sẽ trở nên rất đanh đá khi quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Hơn nữa, phụ nữ tuổi Ngọ còn hay ra tay vì nghĩa, giúp đỡ người yếu thế hơn mình. Đàn ông lấy được họ, vừa thương vừa nể hết lòng.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi nữ tính, nhẹ nhàng, phóng khoáng. Họ sống thiện lương và ấm áp. Dù vậy, đây là con giáp dễ nổi giận nhất.

Lắm lúc, họ vì không muốn làm lớn chuyện mà cố gắng kiềm chế. Dù vậy, khi yêu thật lòng, con giáp này sẽ luôn thể hiện rất rõ tình cảm của mình.

Đây không phải là con giáp hay để bụng, luôn rất thật tình chia sẻ. Vì họ luôn muốn đem đến điều tốt nhất cho người khác.

Trong hôn nhân, phụ nữ tuổi Hợi có tài vận dồi dào. Đây là người vợ tuyệt vời mà người đàn ông nào cũng muốn có.

4 nàng giáp là VỢ ĐẢM MẸ HIỀN, nói tiếng nào là CHỒNG NGHE LỜI RĂM RẮP tiếng đó! - Ảnh 2
Đây là người vợ tuyệt vời mà người đàn ông nào cũng muốn có. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý thông minh, nhạy bén sẵn có. Họ có khả năng quan sát, phán đoán và đoán tâm ý của người khác cực chuẩn.

Trong từng lời nói, hành động, phụ nữ tuổi Tý đều có dự liệu sẵn, vì vậy luôn chiếm ưu thế hơn người khác.

Trong cuộc sống, con giáp này có phần đanh đá để bản thân không thua thiệt. Khi có chồng, họ sẽ một lòng lo cho chồng. Chồng vừa nể, vừa thương người vợ thế này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Lấy được 3 con giáp này làm chồng, chị em được cưng chiều, cung phụng một đời!

Lấy được 3 con giáp này làm chồng, chị em được cưng chiều, cung phụng một đời!

Đây là những con giáp nam luôn hết lòng yêu thương vợ con, lúc nào cũng xem gia đình là số 1!

Xem thêm
Từ khóa:   top con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 46 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới