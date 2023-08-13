4 con giáp từ nghèo rớt mồng tơi thành đại gia khét tiếng từ ngày 13/8 đến ngày 18/8: Tài khí vượng phát, làm sương sương mà có tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 4 con giáp dưới đây từ ngày 13/8 đến ngày 18/8 phất lên ầm ầm, luân phiên nhận lộc Thần Tài.

Tuổi Thân

Về tình duyên, từ ngày 13/8 đến ngày 18/8 sẽ là ngày vận đào hoa nở rộ của tuổi Thân. Người đã có gia đình thì hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa, người độc thân sẽ là thời điểm tuyệt vời để tình yêu đơm hoa kết trái.

Về sự nghiệp, tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, vô số cơ hội được mở ra trước mắt. Nếu nhạy bén nắm bắt thời cơ, tương lai thịnh vượng là điều chắc chắn. Những ngày này, tuổi Thân gặp phải họa tiểu nhân, cần hết sức cẩn thận kẻo bị những đồng nghiệp ghen tuông với sự thành công của bạn quay ra cản đường, chọc ngoáy.

Thời điểm này sẽ là lúc mà tuổi Thân giàu có về mặt tài chính. Vốn là một nhà đầu tư giỏi, lại được cát tinh chiếu mệnh nên con đường tài vận của bạn hanh thông rực rỡ, thu lợi nhuận cực lớn.

4 con giáp từ nghèo rớt mồng tơi thành đại gia khét tiếng từ ngày 13/8 đến ngày 18/8: Tài khí vượng phát, làm sương sương mà có tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn vốn có số mệnh phú quý và quyền lực. Dù cuộc sống không mấy êm đềm nhưng tất cả chỉ là thử thách, sau đó họ lại được đền đáp xứng đáng hơn.

Thời gian trước đây, cuộc sống tuổi Thìn gặp nhiều trắc trở. Nhưng từ ngày 13/8 đến ngày 18/8, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội đổi đời. 

Một khi tài vận dồi dào, tuổi Thìn không còn phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may giúp sự nghiệp tuổi Thìn vững chắc, gia đình còn êm ấm và hạnh phúc.

4 con giáp từ nghèo rớt mồng tơi thành đại gia khét tiếng từ ngày 13/8 đến ngày 18/8: Tài khí vượng phát, làm sương sương mà có tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Người tuổi Mão thuộc tuýp người khó che giấu cảm xúc của riêng mình nên thường bị người khác bắt bài. Người tuổi Mão thường sống chân thành, ghét dối trá, gian ngoan. Bạn là người có tài, có tham vọng, không thích sống an phận thủ thường.

Tuổi Mão do biết nhìn xa trông rộng, lên kế hoạch trước, đặt mục tiêu rõ ràng, dự án của bạn đạt được những thành công đáng ghi nhận. Được cấp trên khen thưởng, người tuổi Mão có cơ hội thăng chức, tăng lương từ ngày 13/8 đến ngày 18/8. Thời điểm này, người tuổi Mão nên nhớ rằng, dù khó khăn, vất vả đến đâu, chỉ cần bạn siêng năng, kiên trì, bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

4 con giáp từ nghèo rớt mồng tơi thành đại gia khét tiếng từ ngày 13/8 đến ngày 18/8: Tài khí vượng phát, làm sương sương mà có tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ trước đến nay, tuổi Tuất thông minh, thấu hiểu, đầy trí tuệ. Họ biết dùng sự khôn ngoan của mình để kiếm tiền, trong khi đó cơ hội từ ngày 13/8 đến ngày 18/8 may mắn này mở ra trước mặt lớn không ngờ.

Chính vì thế, tuổi Tuất chớp thời cơ khá nhanh và "đổi vận" trong thời gian ngắn. Cuộc sống của tuổi Tuất bước sang một trang mới khi giàu có và thịnh vượng ngập tràn, không ai sánh bằng.

4 con giáp từ nghèo rớt mồng tơi thành đại gia khét tiếng từ ngày 13/8 đến ngày 18/8: Tài khí vượng phát, làm sương sương mà có tiền tỷ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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