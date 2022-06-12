4 con giáp phạm tiểu nhân vào cuối tháng 6/2022, làm gì cũng bị phá hoại, ngáng đường, trăm sự chẳng thành

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 16:10

Xin chia buồn với 4 con giáp phạm tiểu nhân ào cuối tháng 6/2022. Bạn làm việc gì cũng bị kẻ xấu phá hoại, khó đạt được thành quả như mong muốn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp phạm tiểu nhân vào cuối tháng 6/2022. Đặc biệt, những người ít kinh nghiệm dễ nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, làm ra những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, may mắn là mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, khắc phục được nếu bạn nhận ra kịp thời và có quyết tâm thay đổi.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần bớt tính nóng nảy và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút. Dù bạn có tài giỏi đến mấy mà ăn nói khó nghe thì cũng khó có thể hợp tác thuận lợi được với mọi người xung quanh, nghiêm trọng hơn còn biến bạn thành thù. Điều bản mệnh cần làm là thay đổi góc độ quan sát vấn đề, không nên khăng khăng với quan điểm cá nhân.

4 con giáp phạm tiểu nhân vào cuối tháng 6/2022, làm gì cũng bị phá hoại, ngáng đường, trăm sự chẳng thành - Ảnh 1
Người tuổi Tý là con giáp phạm tiểu nhân vào cuối tháng 6/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những kế hoạch, mục tiêu Dậu đặt ra trong thời điểm cuối tháng 6 đều khó có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, thậm chí còn bị trì hoãn do bạn phải dành thời gian để giải quyết những rắc rối xảy ra bất chợt. Do đó, khi nghe thấy những lời khích bác, xúi giục của kẻ xấu, bạn cần phải giữ được lý trí của mình, nếu không rất dễ rơi vào bẫy, bị kẻ khác đổ oan hoặc cướp mất công lao.

Với người có chức có quyền, bạn dễ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, nóng nảy, dẫn đến hành sự bất cẩn, đưa ra quyết định sai trái gây ảnh hưởng đến tập thể. Bản mệnh cần nhắc nhở bản thân thay đổi ngay, chớ nghe lời bùi tai của những kẻ nịnh hót. Người làm đầu tư, kinh doanh chớ nên khinh suất kẻo vướng vào rắc rối, khiến tiền bạc tiêu hao là chuyện nhỏ, dính líu vào pháp luật mới là chuyện lớn.

4 con giáp phạm tiểu nhân vào cuối tháng 6/2022, làm gì cũng bị phá hoại, ngáng đường, trăm sự chẳng thành - Ảnh 2
Những kế hoạch, mục tiêu Dậu đặt ra trong thời điểm cuối tháng 6 đều khó có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, thậm chí còn bị trì hoãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuối tháng 6 này, người tuổi Mão làm công ăn lương thường xuyên vướng phải lục đục nội bộ, khiến công việc tưởng chừng đơn giản cũng trở nên phức tạp. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chẳng công việc nào có thể hoàn thành đúng hạn. Đôi bên nên hạ cái tôi cá nhân xuống và thử suy xét vấn đề trên góc nhìn của đối phương.


Ngoài ra, bạn cũng cần hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện gây phiền phức cho mình, cho dù bạn giữ chức vụ nào đi nữa. Thời điểm này, người làm ăn kinh doanh cũng cần tránh mở rộng hợp tác, làm quen với đối tác mới hoặc khách hàng mới trong thời điểm này, bởi đây là thời gian bạn rất dễ bị lừa gạt, khiến tài sản thất thoát.

4 con giáp phạm tiểu nhân vào cuối tháng 6/2022, làm gì cũng bị phá hoại, ngáng đường, trăm sự chẳng thành - Ảnh 3
Cuối tháng 6 này, người tuổi Mão làm công ăn lương thường xuyên vướng phải lục đục nội bộ, khiến công việc tưởng chừng đơn giản cũng trở nên phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi làm công ăn lương dễ phải chịu sự quấy nhiễu, cạnh tranh của đồng nghiệp xấu tính. Dù bạn đã cố gắng an phận thủ thường nhưng dường như rắc rối vẫn luôn ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới nhất. Ngoài ra, bạn nên hạn chế tiếp xúc, mâu thuẫn với người có uy quyền kẻo dễ bị chèn ép, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có bản thân mình.

Với người làm đầu tư kinh doanh, sự cạnh tranh, giành giật với đối thủ sẽ khiến bạn sứt đầu mẻ trán mà chưa chắc kết quả đã được như ý muốn. Bạn cần phải cẩn trọng trước những chiêu trò chơi xấu của tiểu nhân, nếu không dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của, khó thu hồi vốn.

4 con giáp phạm tiểu nhân vào cuối tháng 6/2022, làm gì cũng bị phá hoại, ngáng đường, trăm sự chẳng thành - Ảnh 4
Người tuổi Hợi làm công ăn lương dễ phải chịu sự quấy nhiễu, cạnh tranh của đồng nghiệp xấu tính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   3 con giáp xui xẻo tử vi 12 con giáp xui xẻo tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10