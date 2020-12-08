Tuổi Dậu được mọi người công nhận là con giáp ngây thơ số một bảng xếp hạng, vì sự vô tư lự của nàng ta luôn khiến người khác phải sững sờ. Cô ấy ngây ngô, trong sáng bên ngoài, thậm chí còn có chút vụng về, thiếu ý tứ, khiến người khác nhìn vào phải bật cười. Thế nhưng, đừng nhìn vậy mà tưởng rằng tuổi Dậu không biết gì nhé, mọi người sẽ phải bất ngờ vì lâu lâu nàng ta thốt ra vài câu sâu sắc đến không ngờ.

Các nàng tuổi Thân học cao hiểu rộng, cái gì cũng biết nhưng hiếm khi nói ra. Đây là tuýp người có tư duy nhưng ít khi phô trương, được người khác đánh giá cao vì sự khiêm tốn và thông minh. Tuổi Thân cũng rất biết cách chọn bạn mà chơi, tránh được vô số rắc rối từ những người không có thiện chí muốn xây dựng mối quan hệ.

Thân thông minh nhưng ít khi chứng tỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mặc dù có chút bốc đồng bên ngoài nhưng đó chỉ là biểu hiện khi còn trẻ của Mão. Càng lớn tuổi, Mão lại càng tinh tường mọi việc trong cuộc sống, thấu hiểu lòng người và biết cách sống dung hòa. Đây cũng là con giáp ngây thơ hiếm khi phô trương mà chỉ tập trung trau dồi bản thân, chăm sóc và nuôi dạy con cái nên người, trở thành những người tài năng, cần thiết cho xã hội.

Sự thông minh có thể đến theo năm tháng dù ban đầu chưa có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi này có trí thông minh bẩm sinh, cộng thêm điều kiện nuôi dạy trong gia đình rất tốt, khiến cô ấy có thể thấy được nhiều điều tuyệt vời mà không ai thấy, làm được nhiều thứ mà không ai làm được. Tất nhiên, một người thông minh như vậy cũng hiểu rõ được xung quanh mình có rất nhiều người có máu ganh ghét, sẵn sàng hạ bệ cô ấy khi có cơ hội. Vì vậy, cô ấy dại gì mà phô trương sự thông minh, tinh tế của mình cho người khác thấy nào?!

Bạn vừa biết được 4 con giáp hay tỏ ra ngây thơ không biết gì, nhưng thật ra cái gì cũng biết, khiến mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tất nhiên, để có được sự hiểu biết như vậy, họ phải tốn không ít công sức để trau dồi cho mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm