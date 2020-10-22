Theo tử vi 12 con giáp, Mão độc chiếm vị trí duy nhất trong mắt cấp trên. Bạn đắc tài đắc lộc, độc chiếm được vị trí duy nhất trong mắt cấp trên. Nhờ vậy mà bạn được cân nhắc lên vị trí cao khiến nhiều người nể phục. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng sáng tạo, đưa ra những ý kiến tốt. Điều này giúp cho công ty có nhiều hợp đồng béo bở.

Trong chuyện tình cảm, Mão độc thân nên mở lòng để đón nhận người thật lòng với mình. Người có gia đình, người yêu nên quan tâm đến đối phương nhiều hơn. Bạn đừng tham công tiếc việc mà không để tâm đến những người yêu thương bên cạnh mình.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Công việc của bạn vô cùng ổn định, đôi lúc có tăng ca nhưng vẫn không có quá nhiều khó khăn. Bạn đối mặt với thử thách và vượt qua dễ dàng nên được nhiều người nể phục. Cách giải quyết của bạn thấu tình đạt lý nên ai cũng kính nể. Nhất là cấp trên sẽ có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn.

Mùi bản lĩnh ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp bản lĩnh có thể đánh bay những kẻ chơi xấu, tìm cách hãm hại mình. Nhờ vậy mà vận trình của bạn ngày càng hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt là vấn đề tài chính luôn ổn định, không thất thoát nhiều.

Tuổi Dần

Dần nên chú trọng lời ăn tiếng nói, khôn khéo hơn trong giao tiếp. Bạn thành công trong công việc nhưng đừng quá kiêu ngạo. Hãy âm thầm tận hưởng thành quả tốt đẹp nhất của bản thân. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng ôm đồm quá nhiều việc mà ảnh hưởng đến cơ thể.

Tuổi Dậu

Dậu gặp gỡ nhiều đối tác làm ăn, tiền bạc trong ngân hàng cứ tăng đều đều. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng vui vẻ, gạt bỏ được những chuyện phiền phức trước đây. Thời điểm này, bạn nên đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Dậu kiếm được nguồn thu nhập lớn - Ảnh minh họa: Internet

Vì sự may mắn của bạn sẽ kiếm được nguồn thu nhập khủng từ lĩnh vực này. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với công danh và tiền bạc vượng sắc trong thời điểm hoàng kim này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm