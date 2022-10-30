Tử vi 31/10 nói rằng tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều niềm vui, vận trình đầy khả quan. Con giáp này được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực trong cuộc sống, đặc biệt là ở phương diện tiền bạc. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm hoạt động kinh doanh, thu về lợi nhuận cao.

Tuổi Dần vốn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm trong ngành nghề, lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và phát triển tốt. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, tuổi Dần cũng giữ vững phong độ và tiếp tục tiến lên phía trước. Nhờ vậy, thời gian tới, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền của dựa trên năng lực của mình.

Nếu thuộc tuổi Dậu, ngày 31/10 này, tài chính của bạn phần lớn là nhờ vào công việc toàn thời gian đang làm. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ, dẫn dắt và khen thưởng của cấp trên.

Sếp sẽ đánh giá bạn rất cao, giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng để thể hiện mình. Nhờ vậy, bạn có thể nhận được mức lương hoặc thưởng lớn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có thêm động lực để làm việc chăm chỉ hơn, hiệu quả công việc ngày càng cao cũng giúp cho thu nhập của bạn tăng trưởng mạnh.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang giai đoạn này tuổi Ngọ có vận tài lộc vô cùng dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh phất nhanh như diều gặp gió. Con giáp này dễ dàng đạt được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên nên làm đâu thắng đó.

Dù là việc lớn hay việc nhỏ nhưng dưới sự tỉ mỉ, tận tâm của con giáp này ắt đều được hoàn thành một cách xuất sắc, do được Nhị Hợp nâng đỡ cùng với sự phát triển nhanh chóng của Chính Tài mà tài vận nở hoa không ngớt.

Đường tình duyên gặt hái được kết quả tốt đẹp, đặc biệt với những người đã có gia đình lại càng đáng ngưỡng mộ vì rất có thể họ sắp có sự xuất hiện của thành viên mới.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.