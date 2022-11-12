3 tuổi phước đức từ bi, sau ngày 12/11/2022 giàu sang đổi đời, Bồ Tát che chở, trăm sự hanh thông, danh lợi đủ đầy, tiền vàng sung túc

Sau ngày 12/11 này, những con giáp sau như "lột kén" làm giàu cực nhanh, ăn ở phước đức nên được Trời ban vô vàn tài lộc.
- Sau 21h ngày 10/11/2022, 3 tuổi "sa chân hố vàng", vượng phú tài lộc, THẦN TÀI cho số trúng độc đắc lớn, ăn nên làm ra, sắp thành đại gia giàu có
- Từ 15/10 đến 20/10, top 3 con giáp được THẦN TÀI "cưng như trứng, hứng như hoa", lộc về dồn dập, tiền tỷ vào túi, sự nghiệp hanh thông, tình duyên viên mãn
Tuổi Mùi
Tuổi Mùi biết nhìn xa trông rộng. Mọi việc đều được tuổi Mùi tính toán kỹ và nằm trong tầm kiểm soát.
Dù nhiều khó khăn ập đến, tuổi Mùi vẫn có thể hoàn thành tốt công việc. Chuyện tình duyên của tuổi Mùi cũng không bị ảnh hưởng nhiều.
Trong công việc, tuổi Mùi là người cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chu toàn. Nhờ bản tính cầu tiến, tuổi Mùi có thể đạt được những bước phát triển lớn trong sự nghiệp.
Sau ngày 12/11 này, tuổi Mùi nắm cơ hội mới. Hãy sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, làm tốt nhất có thể. Đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi hết sức.
Tuổi Dậu
Có thể nói sau ngày 12/11 này vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.
Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.
Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.
Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, cương trực, nhưng lại độc đoán, làm việc theo cảm tính, không bao giờ chịu lắng nghe lời khuyên của mọi người.
Chính bởi sự tự kiêu, độc đoán nên giai đoạn trước đó bản mệnh vấp vào không ít rủi ro, do cách làm việc còn đặt tình cảm lên nhiều hơn dẫn đến sơ hở, tạo lỗ hổng cho kẻ gian phá hoại gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.
Thời điểm sau ngày 12/11 này, Ngọ nhận thức được sai trái của mình mà quyết tâm vực lại. Họ biết tận dụng các mối quan hệ xung quanh làm bàn đạp vươn lên nhanh chóng, gặt hái được không ít lợi nhuận.
Phương diện tình cảm vượng vận đào hoa, tuổi Ngọ tỏ tình thành công, nhận được tình cảm chân thành nhất đến từ đối phương vì vậy mà có một khoảng thời gian hạnh phúc hơn cả.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.