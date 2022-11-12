3 tuổi phước đức từ bi, sau ngày 12/11/2022 giàu sang đổi đời, Bồ Tát che chở, trăm sự hanh thông, danh lợi đủ đầy, tiền vàng sung túc

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 12:25

Sau ngày 12/11 này, những con giáp sau như "lột kén" làm giàu cực nhanh, ăn ở phước đức nên được Trời ban vô vàn tài lộc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi biết nhìn xa trông rộng. Mọi việc đều được tuổi Mùi tính toán kỹ và nằm trong tầm kiểm soát.

Dù nhiều khó khăn ập đến, tuổi Mùi vẫn có thể hoàn thành tốt công việc. Chuyện tình duyên của tuổi Mùi cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

3 tuổi phước đức từ bi, sau ngày 12/11/2022 giàu sang đổi đời, Bồ Tát che chở, trăm sự hanh thông, danh lợi đủ đầy, tiền vàng sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, tuổi Mùi là người cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chu toàn. Nhờ bản tính cầu tiến, tuổi Mùi có thể đạt được những bước phát triển lớn trong sự nghiệp.

Sau ngày 12/11 này, tuổi Mùi nắm cơ hội mới. Hãy sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, làm tốt nhất có thể. Đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi hết sức.

Tuổi Dậu

 

Có thể nói sau ngày 12/11 này vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

3 tuổi phước đức từ bi, sau ngày 12/11/2022 giàu sang đổi đời, Bồ Tát che chở, trăm sự hanh thông, danh lợi đủ đầy, tiền vàng sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, cương trực, nhưng lại độc đoán, làm việc theo cảm tính, không bao giờ chịu lắng nghe lời khuyên của mọi người. 

 

Chính bởi sự tự kiêu, độc đoán nên giai đoạn trước đó bản mệnh vấp vào không ít rủi ro, do cách làm việc còn đặt tình cảm lên nhiều hơn dẫn đến sơ hở, tạo lỗ hổng cho kẻ gian phá hoại gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. 

3 tuổi phước đức từ bi, sau ngày 12/11/2022 giàu sang đổi đời, Bồ Tát che chở, trăm sự hanh thông, danh lợi đủ đầy, tiền vàng sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm sau ngày 12/11 này, Ngọ nhận thức được sai trái của mình mà quyết tâm vực lại. Họ biết tận dụng các mối quan hệ xung quanh làm bàn đạp vươn lên nhanh chóng, gặt hái được không ít lợi nhuận. 

Phương diện tình cảm vượng vận đào hoa, tuổi Ngọ tỏ tình thành công, nhận được tình cảm chân thành nhất đến từ đối phương vì vậy mà có một khoảng thời gian hạnh phúc hơn cả. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bề trên ấn định: 3 con giáp là "quán quân" giàu sang vào cuối tuần này, làm 1 lời 100, lợi nhuận tăng khủng, vàng bạc đầy nhà, tiền tỷ chất chồng

Bề trên ấn định: 3 con giáp là "quán quân" giàu sang vào cuối tuần này, làm 1 lời 100, lợi nhuận tăng khủng, vàng bạc đầy nhà, tiền tỷ chất chồng

Vào cuối tuần này, những con giáp sau có muốn cũng tránh không được số giàu sang, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý.

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