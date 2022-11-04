3 tuổi hạn nặng cuối năm 2022: hỏa vượng hại thân, tiền tài sa sút, tiểu nhân hãm hại, tài sản dễ tiêu tan khó ngóc đầu chuyển vận

Thương Quan xuất hiện vào cuối năm 2022 tác động không nhỏ đến vận trình của tuổi Hợi. Có thể lúc này có nhiều ngáng trở, nghi ngờ và gièm pha về con đường bạn đang đi nhưng hãy thật cứng rắn, đừng dễ dàng gục ngã và từ bỏ. Quan trọng nhất vẫn là bám chặt mục tiêu đã đề ra từ trước, đừng vì phút nản lòng mà hủy bỏ mọi nỗ lực từ trước tới nay.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này nếu muốn giữ hòa khí trong gia đình, bạn cần phải có sự nhượng bộ, đặc biệt là với bạn đời của mình. Trong mọi tình huống, cần cố gắng khéo léo trong cư xử và đừng quá thẳng tính nhé, lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương rất khó hàn gắn cho người ấy.

Chẳng ai có thể sống thay cho bạn cuộc đời này, lựa chọn mang tới kết quả ra sao phụ thuộc vào nỗ lực của bạn chứ không phải lời ai đó nói. Nếu bạn đã quyết định đi trên con đường này, hãy kiên định và dám chịu trách nhiệm dù việc gì xảy ra đi chăng nữa.

Tuổi Ngọ

Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên giữa tuổi Ngọ và nửa kia xuất hiện nhiều vấn đề khúc mắc khó giải quyết. Có lẽ sẽ rất khó để hai người luôn đồng quan điểm trong mọi trường hợp, quan trọng là cách hai bạn lựa chọn để cư xử với người kia.

Muốn gìn giữ hạnh phúc, cả bạn và người ấy đều cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau, đừng vì điều đó mà sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Yêu nhau, đến với nhau đã không dễ, đừng chỉ vì cái tôi và sự nóng nảy nhất thời khiến hạnh phúc đổ bể.

Ảnh minh họa: Internet

Thương Quan cũng khiến các kế hoạch dự tính trong công việc của Ngọ bị trì hoãn. Bạn không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình. Hãy phân rõ việc công và tư kẻo gây ra sai sót sẽ rất hoài phí những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn.

Tuổi Dần

Theo tử vi vào cuối năm 2022, Tỵ - Dần Tương Hại là điềm báo người tuổi Dần có thể gặp phải rắc rối trong công việc. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc con giáp này không chịu tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Có lẽ bản mệnh đang tự tin quá mức vào khả năng của mình mà không tính đến những yếu tố khách quan bên ngoài khác.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể sẽ vấp phải thất bại sớm nếu bỏ qua những lời khuyên chân thành từ đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn, thái độ khiêm tốn, cầu thị và ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công như mình mong muốn trong tương lai.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở bản mệnh cần phải đề phòng trước những mối quan hệ hiện tại. Không phải lúc nào mình đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ tốt lại với mình, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi việc có thể xảy ra.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.