3 tuổi hạn nặng cuối năm 2022: hỏa vượng hại thân, tiền tài sa sút, tiểu nhân hãm hại, tài sản dễ tiêu tan khó ngóc đầu chuyển vận

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 10:15

Cuối năm 2022 là thời khắc chuyển giao quan trọng, có những con giáp nhận vượng khí thăng hoa nhưng cũng có những con giáp rơi vào "hố đen" tiền bạc, của cải dễ "bay màu".

Tuổi Hợi

Thương Quan xuất hiện vào cuối năm 2022 tác động không nhỏ đến vận trình của tuổi Hợi. Có thể lúc này có nhiều ngáng trở, nghi ngờ và gièm pha về con đường bạn đang đi nhưng hãy thật cứng rắn, đừng dễ dàng gục ngã và từ bỏ. Quan trọng nhất vẫn là bám chặt mục tiêu đã đề ra từ trước, đừng vì phút nản lòng mà hủy bỏ mọi nỗ lực từ trước tới nay.

3 tuổi hạn nặng cuối năm 2022: hỏa vượng hại thân, tiền tài sa sút, tiểu nhân hãm hại, tài sản dễ tiêu tan khó ngóc đầu chuyển vận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ai có thể sống thay cho bạn cuộc đời này, lựa chọn mang tới kết quả ra sao phụ thuộc vào nỗ lực của bạn chứ không phải lời ai đó nói. Nếu bạn đã quyết định đi trên con đường này, hãy kiên định và dám chịu trách nhiệm dù việc gì xảy ra đi chăng nữa.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này nếu muốn giữ hòa khí trong gia đình, bạn cần phải có sự nhượng bộ, đặc biệt là với bạn đời của mình. Trong mọi tình huống, cần cố gắng khéo léo trong cư xử và đừng quá thẳng tính nhé, lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương rất khó hàn gắn cho người ấy.

Tuổi Ngọ

Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên giữa tuổi Ngọ và nửa kia xuất hiện nhiều vấn đề khúc mắc khó giải quyết. Có lẽ sẽ rất khó để hai người luôn đồng quan điểm trong mọi trường hợp, quan trọng là cách hai bạn lựa chọn để cư xử với người kia.

Muốn gìn giữ hạnh phúc, cả bạn và người ấy đều cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau, đừng vì điều đó mà sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Yêu nhau, đến với nhau đã không dễ, đừng chỉ vì cái tôi và sự nóng nảy nhất thời khiến hạnh phúc đổ bể.

3 tuổi hạn nặng cuối năm 2022: hỏa vượng hại thân, tiền tài sa sút, tiểu nhân hãm hại, tài sản dễ tiêu tan khó ngóc đầu chuyển vận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thương Quan cũng khiến các kế hoạch dự tính trong công việc của Ngọ bị trì hoãn. Bạn không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình. Hãy phân rõ việc công và tư kẻo gây ra sai sót sẽ rất hoài phí những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn.

Tuổi Dần

Theo tử vi vào cuối năm 2022, Tỵ - Dần Tương Hại là điềm báo người tuổi Dần có thể gặp phải rắc rối trong công việc. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc con giáp này không chịu tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Có lẽ bản mệnh đang tự tin quá mức vào khả năng của mình mà không tính đến những yếu tố khách quan bên ngoài khác.

3 tuổi hạn nặng cuối năm 2022: hỏa vượng hại thân, tiền tài sa sút, tiểu nhân hãm hại, tài sản dễ tiêu tan khó ngóc đầu chuyển vận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể sẽ vấp phải thất bại sớm nếu bỏ qua những lời khuyên chân thành từ đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn, thái độ khiêm tốn, cầu thị và ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công như mình mong muốn trong tương lai.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở bản mệnh cần phải đề phòng trước những mối quan hệ hiện tại. Không phải lúc nào mình đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ tốt lại với mình, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi việc có thể xảy ra.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Điểm mặt 3 con giáp có gan làm giàu, dám đầu tư lớn ắt sẽ trúng quả đậm, giàu sang tột đỉnh, phú quý khó ai bằng

Điểm mặt 3 con giáp có gan làm giàu, dám đầu tư lớn ắt sẽ trúng quả đậm, giàu sang tột đỉnh, phú quý khó ai bằng

Theo tử vi, những con giáp này cuộc đời có nhiều phong ba bão táp nhưng tinh thần lại rất kiên cường. Chỉ cần họ nổ lực không ngừng chắc chăn hậu vận hiếm khi tầm thường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp xui xẻo tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 56 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy