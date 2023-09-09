3 tuổi cát khí ngập tràn trong 2 ngày cuối tuần (9/9 - 10/9), thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh, rung đùi cũng có tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 09/09/2023 10:50

Trong 2 ngày cuối tuần này, mỗi lần bước ra đường là hốt bạc về nhà, ví tiền cứ vời thì lại đầy có muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, thông minh. Bước sang 2 ngày cuối tuần, ai gặp khó khăn chứ riêng Dần bước trên con đường trải đầy hoa hồng. Bạn không còn lo tiểu nhân hãm hại hay cản đường. Vì cấp trên đã nhận ra tài năng của bạn nên mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Bạn không còn bị áp lực công việc nên tha hồ đi du lịch, làm những điều mình thích.

Thời điểm này, bạn có thể đầu tư vào dự án nào đó. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe bản thân muốn gì chứ đừng trông chờ vào người khác. Vì có thể những người đó đang có âm mưu hãm hại khiến bạn tiền mất tật mang. Nói chung vận tiền tài của bạn không có vấn đề gì, chỉ có những mối quan hệ là gặp nhiều rắc rối ngoài ý muốn.

3 tuổi cát khí ngập tràn trong 2 ngày cuối tuần (9/9 - 10/9), thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh, rung đùi cũng có tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nhận được nhiều điều tốt lành khi bước sang 2 ngày cuối tuần này. Bạn chuẩn bị đón tin vui về đường tình duyên lẫn tiền bạc. Trong công việc, bạn không sợ bất cứ ai hãm hại hay xem thường. Bạn là con giáp bản lĩnh, có đủ khả năng để vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Cuộc sống của bạn không còn bất cứ chuyện gì buồn phiền hay mệt mỏi.

Nói chung thời điểm này, bạn tha hồ hốt hết may mắn, lộc lá của thiên hạ. Tuy nhiên nên biết khiêm tốn, đừng kiêu ngạo khiến bản thân tiền mất tình tan. Hãy biết đối xử hòa nhã với mọi người để khi có khó khăn cũng có người giúp đỡ.

3 tuổi cát khí ngập tràn trong 2 ngày cuối tuần (9/9 - 10/9), thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh, rung đùi cũng có tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng, đúng 2 ngày cuối tuần này, tuổi Hợi có khả năng được hưởng vía Thần Tài. Tài vận của con giáp này sẽ vô cùng khởi sắc. Đặc biệt, người làm kinh doanh hoặc công việc tự do sẽ có quý nhân chiếu cố, đưa đường chỉ lối.

Nếu tuổi Hợi biết tận dụng các ưu điểm của mình cùng với thời cơ tốt thì có thể chuyển khó thành dễ, biến chuyện không thể thành có thể. Con giáp này có cơ hội thu về khoản lợi nhuận lớn chưa từng có.

3 tuổi cát khí ngập tràn trong 2 ngày cuối tuần (9/9 - 10/9), thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh, rung đùi cũng có tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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