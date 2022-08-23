3 thứ không nên trữ dưới gầm giường kẻo gia chủ "rước họa vào thân"

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 15:15

Theo lời của thầy phong thủy, 3 vật này là đồ cấm kỹ tuyệt đối không để dưới gầm giường.

Tiền

Tiền là tài sản có giá trị, cần được bảo quản một cách thận trọng. Nhiều người lựa chọn gầm giường làm nơi cất tiền vì nó kín đáo, mang lại cảm giác an toàn. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, gia chủ không nên để tiền dưới gầm giường.

Giường vốn là nơi bồi đắp tình cảm, tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa vợ và chồng. Sự có mặt của đồng tiền sẽ khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn, vợ chồng dễ cãi vã.

3 thứ không nên trữ dưới gầm giường kẻo gia chủ 'rước họa vào thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để đồ vật bằng sắt dưới gầm giường

Thời xưa đa số người xưa đều dùng đồng, trừ vũ khí làm bằng sắt, vì sắt rất dễ rỉ sét, công nghệ chế tạo sắt cổ đại không có gì siêu việt nên người xưa không sử dụng sắt.

Hơn nữa, gầm giường nói chung không có ánh sáng nên khi để đồ bằng sắt trong môi trường ẩm thấp, tối tăm chắc chắn sẽ bị gỉ, lâu ngày sẽ mục nát.

Trong phong thủy, đồ sắt tượng trưng cho điều đại kỵ, ngột ngạt, rất bất lợi cho sức khỏe, người xưa còn cho rằng đặt đồ dùng bằng sắt dưới gầm giường sẽ dễ mang đến tai họa, rắc rối không đáng có cho gia đình.

3 thứ không nên trữ dưới gầm giường kẻo gia chủ 'rước họa vào thân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trái đất có từ trường siêu lớn, khi chúng ta ngủ, từ trường giữa cơ thể và trái đất điều hòa nên chúng ta có thể ngủ rất ngon, nhưng nếu có một đồ vật bằng sắt dưới gầm giường sẽ làm thay đổi từ trường và do đó ngủ rất trằn trọc.

Để mảnh vỡ, đồ cũ dưới gầm giường

Những đồ vật cũ, đã hỏng thì không nên giữ trong nhà, đặc biệt là không cất chúng dưới gầm giường. Theo phong thủy, để những vật như vậy ở dưới gầm giường sẽ làm chuyện tình cảm gặp rắc rối, tiền bạc bị rò rỉ, tiểu nhân quấy phá, vợ chồng ngày một xa cách, các thành viên trong gia đình xảy ra bất hòa, mâu thuẫn.

Theo góc độ khoa học, để những vật dụng không dùng đến ở trong nhà gây mất vệ sinh, bừa bộn, không tốt cho sức khỏe con người.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 7 âm, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp tài lộc theo gót, thịnh vượng bất ngờ, phất giàu sụ, sớm thành tỷ phú

Cuối tháng 7 âm, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp tài lộc theo gót, thịnh vượng bất ngờ, phất giàu sụ, sớm thành tỷ phú

Thần Tài chỉ đích danh, trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch, có 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài vây quanh, giàu sang tột độ

Xem thêm
Từ khóa:   phong thủy gầm giường không nên để dưới gầm giường

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 43 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi