3 thứ không nên trữ dưới gầm giường kẻo gia chủ "rước họa vào thân"

Theo lời của thầy phong thủy, 3 vật này là đồ cấm kỹ tuyệt đối không để dưới gầm giường.

Tiền

Tiền là tài sản có giá trị, cần được bảo quản một cách thận trọng. Nhiều người lựa chọn gầm giường làm nơi cất tiền vì nó kín đáo, mang lại cảm giác an toàn. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, gia chủ không nên để tiền dưới gầm giường.

Giường vốn là nơi bồi đắp tình cảm, tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa vợ và chồng. Sự có mặt của đồng tiền sẽ khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn, vợ chồng dễ cãi vã.

Ảnh minh họa: Internet

Để đồ vật bằng sắt dưới gầm giường

Thời xưa đa số người xưa đều dùng đồng, trừ vũ khí làm bằng sắt, vì sắt rất dễ rỉ sét, công nghệ chế tạo sắt cổ đại không có gì siêu việt nên người xưa không sử dụng sắt.

Hơn nữa, gầm giường nói chung không có ánh sáng nên khi để đồ bằng sắt trong môi trường ẩm thấp, tối tăm chắc chắn sẽ bị gỉ, lâu ngày sẽ mục nát.

Trong phong thủy, đồ sắt tượng trưng cho điều đại kỵ, ngột ngạt, rất bất lợi cho sức khỏe, người xưa còn cho rằng đặt đồ dùng bằng sắt dưới gầm giường sẽ dễ mang đến tai họa, rắc rối không đáng có cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Trái đất có từ trường siêu lớn, khi chúng ta ngủ, từ trường giữa cơ thể và trái đất điều hòa nên chúng ta có thể ngủ rất ngon, nhưng nếu có một đồ vật bằng sắt dưới gầm giường sẽ làm thay đổi từ trường và do đó ngủ rất trằn trọc.

Để mảnh vỡ, đồ cũ dưới gầm giường

Những đồ vật cũ, đã hỏng thì không nên giữ trong nhà, đặc biệt là không cất chúng dưới gầm giường. Theo phong thủy, để những vật như vậy ở dưới gầm giường sẽ làm chuyện tình cảm gặp rắc rối, tiền bạc bị rò rỉ, tiểu nhân quấy phá, vợ chồng ngày một xa cách, các thành viên trong gia đình xảy ra bất hòa, mâu thuẫn.

Theo góc độ khoa học, để những vật dụng không dùng đến ở trong nhà gây mất vệ sinh, bừa bộn, không tốt cho sức khỏe con người.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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