Đúng 5 ngày tới (24/8 - 28/8), 'ngày lộc ngày lá', 3 con giáp rủ nhau ra cửa đón 'bão tiền tài', cơn lốc tài lộc, một bước lên mây, muốn nghèo Thần Tài cũng không cho

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 14:57

Trong vòng 5 ngày tới, 3 con giáp sau đây rộng cửa đón tài lộc, làm gì cũng thuận lợi, khiến thiên hạ ghen đỏ mắt.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Mão sẽ khởi sắc hơn trong 5 ngày tới. Vận trình của Mão từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tài lộc trong công việc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trước đó nên người tuổi Mão giờ đây sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian tới, họ có cơ hội được thăng quan tiến chức, lương thưởng cũng nhờ đó mà lên thang cực kỳ viên mãn.

Tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn trời ban. Con giáp này được hưởng cuộc sống an yên. Trong công việc, tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên vạn sự như ý. Tuổi Mão chăm chỉ làm việc nên có cả danh lẫn tài. Bản mệnh sớm đạt được thành công trong công việc, tăng lương, thăng chức. 

Đúng 5 ngày tới (24/8 - 28/8), 'ngày lộc ngày lá', 3 con giáp rủ nhau ra cửa đón 'bão tiền tài', cơn lốc tài lộc, một bước lên mây, muốn nghèo Thần Tài cũng không cho - Ảnh 1
Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Mão sẽ khởi sắc hơn trong 5 ngày tới, vận trình của Mão từ đây ngày một lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, 5 ngày tới, người tuổi Tý sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối tháng càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Tử vi cho biết những người tuổi Tý cũng được Thần Tài độ mạng làm đâu thắng đó, cầu được ước thấy. Những người tuổi Tý không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà trong đường tình duyên còn cực kỳ may mắn. 

Tuổi Tý nhận nhiều cơ hội phát triển lại có cả quý nhân phù trợ nên có thể kiếm tiền bằng nhiều cách. Trước khi sang khoảng thời gian mới, tuổi Tý đã có thể hưởng một cuộc sống ngày một sung túc.

Đúng 5 ngày tới (24/8 - 28/8), 'ngày lộc ngày lá', 3 con giáp rủ nhau ra cửa đón 'bão tiền tài', cơn lốc tài lộc, một bước lên mây, muốn nghèo Thần Tài cũng không cho - Ảnh 2
Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, 5 ngày tới, người tuổi Tý sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho thấy kể, 5 ngày tới, người tuổi Hợi sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Hợi cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho.

Con giáp tuổi Hợi được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Đặc biệt, con giáp này có cơ hội phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực nhất.

Tuổi Hợi có cát tinh chiếu mệnh nên cuộc sống bình an, sức khỏe dồi dào. Trong công việc, bản mệnh có quý nhân phù trợ nên vận thế ngày một lên hương. Nhờ vậy, càng về cuối tháng tiền của tuổi Hợi càng dồi dào, hứa hẹn có một cuộc sống thăng hoa, hạnh phúc bên gia đình.

Đúng 5 ngày tới (24/8 - 28/8), 'ngày lộc ngày lá', 3 con giáp rủ nhau ra cửa đón 'bão tiền tài', cơn lốc tài lộc, một bước lên mây, muốn nghèo Thần Tài cũng không cho - Ảnh 3
Con giáp tuổi Hợi được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình, được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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