Vào đúng 16h chiều nay (23/8), Trời Phật ưu ái, 3 con giáp có duyên trúng số, ôm trọn vận vàng son, thăng quan phát tài ầm ầm, gọi nhau chở lộc về nhà, chớp mắt 1 cái đã thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 06:44

Theo tử vi, chỉ cần bước vào 16h chiều nay, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, tài lộc đầy nhà, tiền tiêu thả ga không cần nghĩ.

Tuổi Mùi

Vào 16h chiều nay, thu nhập của bản mệnh sẽ vô cùng "rủng rỉnh", tài chính không cần phải lo nghĩ. Hơn nữa, người tuổi Mùi còn được quý nhân phù trợ. Do đó, nếu chơi xổ số hay chơi các trò trúng thưởng thì cơ hội thắng lớn là rất cao. Không chỉ may mắn về tiền tài mà đường tình duyên của con giáp này cũng phơi phới, không ai sánh bằng.

Con giáp tuổi Mùi có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi Mùi nỗ lực không ngừng, ngày một vươn cao trong sự nghiệp.

Vận may lội ngược dòng, tuổi Mùi tìm được cơ hội tỏa sáng. Không chỉ công việc suôn sẻ thăng tiến mà tài lộc cũng ầm ầm tìm đường vào nhà. Với những khoản tiền dư dả, tuổi Mùi có thể đầu tư để sinh lời nhiều hơn.

Vào đúng 16h chiều nay (23/8), Trời Phật ưu ái, 3 con giáp có duyên trúng số, ôm trọn vận vàng son, thăng quan phát tài ầm ầm, gọi nhau chở lộc về nhà, chớp mắt 1 cái đã thành đại gia tiền tỷ - Ảnh 1
Vận may lội ngược dòng, tuổi Mùi tìm được cơ hội tỏa sáng, không chỉ công việc suôn sẻ thăng tiến mà tài lộc cũng ầm ầm tìm đường vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vào 16h chiều nay, con giáp tuổi Tỵ sẽ chuyển vận, không chỉ gặp nhiều điều tốt lành. Họ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch. Con giáp này làm kinh doanh cũng sẽ thu được lời lớn, kiếm được bộn tiền.

Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn và cơ hội tỏa sáng. Như bù đắp cho những khó khăn tuổi Tỵ gặp phải trong thời gian qua, lũ lượt tài lộc và vận may đến trong thời gian này. Tuổi Tỵ ngồi không cũng có tiền bạc, có người đến giúp.

May mắn thực sự của người tuổi Tỵ sẽ đến từ những tấm vé số biết kết quả ngay như xổ số cào và bóc. Với loại hình xổ số này, bản mệnh sẽ không cần tham gia thường xuyên nhưng may mắn chắc chắn tự tìm đến bạn.

Vào đúng 16h chiều nay (23/8), Trời Phật ưu ái, 3 con giáp có duyên trúng số, ôm trọn vận vàng son, thăng quan phát tài ầm ầm, gọi nhau chở lộc về nhà, chớp mắt 1 cái đã thành đại gia tiền tỷ - Ảnh 2
Vào 16h chiều nay, con giáp tuổi Tỵ sẽ chuyển vận, không chỉ gặp nhiều điều tốt lành, kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong 3 con giáp vận thể đỏ như son, cuộc sống thịnh vượng trong tuần này, đặc biệt là vào 16h ngày 23/8. Không chỉ được thần Tài nâng đỡ, tuổi Hợi còn được quý nhân phù trợ.

Tài vận của người tuổi Hợi vào 16h chiều nay có nhiều khởi sắc. Công việc của họ đang trên đà phát triển. Nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng. Con giáp này cũng gặp được quý nhân và có cơ hội đầu tư sinh lời. Những người có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ bắt tay vào làm mọi việc.

Vận thế của con giáp này càng thêm thuận lợi, do có Quan Tinh cao chiếu nên hỷ sự liên tiếp kéo đến. Sự nghiệp hanh thông, công việc phất lên như diều gặp gió, thu nhập đi lên cùng với sự nghiêp, nên các khoản tích lũy của con giáp này về cuối ngày tăng lên không ngừng.

Vào đúng 16h chiều nay (23/8), Trời Phật ưu ái, 3 con giáp có duyên trúng số, ôm trọn vận vàng son, thăng quan phát tài ầm ầm, gọi nhau chở lộc về nhà, chớp mắt 1 cái đã thành đại gia tiền tỷ - Ảnh 3
Vận thế của con giáp này càng thêm thuận lợi, do có Quan Tinh cao chiếu nên hỷ sự liên tiếp kéo đến, sự nghiệp hanh thông, công việc phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài mở kho ban lộc, vàng vào cửa trước, tiền vào cửa sau, muốn gì được nấy, vô lo vô nghĩ.

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