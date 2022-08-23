Đúng 10 giờ sáng mai (24/8), 3 con giáp thời thế lên cao, xoay chuyển vận mệnh, 99.9% trúng số độc đắc, may mắn bủa vây, tài lộc ngất trời

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 14:32

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ con giáp may mắn, bước vào thời điểm vượng tài, vượng khí, cơ hội trúng số độc đắc bất thình lình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thông minh và mang tư tưởng sống lạc quan. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn giữ vững tinh thần và không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này quan niệm rằng khó khăn chính là cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều thất bại, người tuổi Thân ngày càng khôn ngoan, vững vàng trong công việc.

Đúng 10 giờ sáng mai (24/8), người tuổi Mùi vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Con giáp này đừng chểnh mảng mà hãy tập trung vào công việc, cố gắng thay đổi để dần tiến bộ hơn.

Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Đúng 10 giờ sáng mai (24/8), 3 con giáp thời thế lên cao, xoay chuyển vận mệnh, 99.9% trúng số độc đắc, may mắn bủa vây, tài lộc ngất trời - Ảnh 1
Đúng 10 giờ sáng mai (24/8), người tuổi Mùi vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vốn là người thẳng thắn, có tố chất lãnh đạo nhưng đường công danh cũng không ít trắc trở đối với những quý cô tuổi Tý. Đặc biệt là những năm tuổi trẻ. Người tuổi Tý thưởng bướng bỉnh không thích sự sắp đặt của người khác, thích tự do và theo đuổi đến cùng những mục tiêu của đời mình.

Tuổi Tý là một trong 3 con giáp may mắn đúng 10 giờ sáng mai (24/8) sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo trong khoảng thời gian này và đây cũng là quãng thời gian tuổi Tý đạt được phong độ cao nhất.

Theo tử vi, vận may của tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, họ không những được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân bên cạnh phù trợ giúp mọi khó khăn đều được giải quyết. Đặc biệt, chuyện rủi hóa lành, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, cuối năm có cơ hội làm giàu.

Đúng 10 giờ sáng mai (24/8), 3 con giáp thời thế lên cao, xoay chuyển vận mệnh, 99.9% trúng số độc đắc, may mắn bủa vây, tài lộc ngất trời - Ảnh 2
 Tuổi Tý đạt được phong độ cao nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đúng 10 giờ sáng mai (24/8 cát khí hanh thông, công danh phát đạt. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên của con giáp trở nên tốt đẹp hơn. Chính điều đó đã giúp những vấn đề liên quan đến hiểu lầm trong công việc của bạn dần được xóa bỏ. Mọi kế hoạch cũng từ đây được tiến triển suôn sẻ hơn dự định ban đầu.

Thời gian này có thể nói là ngày “thiên thời địa lợi nhân hòa”, Dậu đang có mọi thứ trong tay để theo đuổi các mục tiêu sự nghiệp của bản thân. Vì thế, thay vì chờ đợi hay lưỡng lự, bạn hãy thực sự bắt tay vào thực hiện những gì đang có ý định làm trước đây.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8h tối nay (23/8), Thần Tài ở trên cao mở bao lì xì phát lộc, 3 con giáp mở mắt thấy tin vui, nhắm mắt nhẩm đếm tiền, tài vận về tới cửa cản không kịp

Đúng 8h tối nay (23/8), Thần Tài ở trên cao mở bao lì xì phát lộc, 3 con giáp mở mắt thấy tin vui, nhắm mắt nhẩm đếm tiền, tài vận về tới cửa cản không kịp

Tử vi 3 con giáp vào đúng 8h tối nay (23/8) có điềm lành vượng phát vô cùng. Hãy xem những con giáp nào đón tin vui nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 43 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 19 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi