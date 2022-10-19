3 ngày cuối tuần này (21/10 - 23/10): Thần Tài phát bao lì xì đỏ chót, 3 con giáp trúng số đổi đời, cơ ngơi đồ sộ, đầu tư sinh lãi lớn

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 13:49

Con giáp nào phát tài trong 3 ngày cuối tuần này nhờ có quý nhân chỉ lối, cát tinh trợ vận? Hãy theo dõi trong bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp phát tài trong 3 ngày cuối tuần này bởi bạn được cát tinh phù trợ hết mực. Người làm đầu tư hoặc buôn bán sẽ tìm tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Bạn không còn đi theo những lối mòn được người khác vẽ sẵn ra nữa mà không ngại mở lối đi riêng. Có thể khi mới bắt đầu, bạn sẽ có va vấp và trục trặc đấy, nhưng bạn sẽ nhận ra được lợi ích của việc sáng tạo một cách rất nhanh chóng thôi.

Thời gian này, bản mệnh cũng cần chú ý tham khảo ý kiến của người xung quanh, đừng quá khăng khăng nghe theo ý của cá nhân mình để tránh những rủi ro không đáng có. Nhận tiền về tay, bạn có thể thoải mái chi tiêu, nhưng nhớ hãy để lại một khoản để tiếp tục đầu tư và dự phòng cho tương lai đấy nhé, đừng biến mình thành con giáp hay vay tiền.

3 ngày cuối tuần này (21/10 - 23/10): Thần Tài phát bao lì xì đỏ chót, 3 con giáp trúng số đổi đời, cơ ngơi đồ sộ, đầu tư sinh lãi lớn - Ảnh 1
Người tuổi Mão là con giáp phát tài trong 3 ngày cuối tuần này bởi bạn được cát tinh phù trợ hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có thể hoàn toàn yên tâm kê cao gối ngủ trong 3 ngày cuối tuần này khi cát khí rất vượng, nhiều chuyện may mắn cùng ghé thăm một lúc. Tài lộc có dấu hiệu sẽ ào ào đổ về nhà bạn, lộc lá nhiều không kể xiết khi có nhiều cát tinh cùng tụ hội.

Thời điểm này, người làm công ăn lương có thêm nhiều khoản thu từ lương thưởng, còn người kinh doanh thì buôn bán phát đạt, lợi nhuận tăng cao. Đây cũng là quả ngọt mà thời gian qua bạn đã làm việc hết sức mình thì tất nhiên sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Đáng chú ý, nhiều cơ hội tốt sẽ bùng nổ trong thời gian sắp tới này nên bạn nhớ chú ý chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ nhé. Bạn sẽ giành được vị trí xứng đáng cũng như tìm kiếm được không gian phát triển trong tương lai.

3 ngày cuối tuần này (21/10 - 23/10): Thần Tài phát bao lì xì đỏ chót, 3 con giáp trúng số đổi đời, cơ ngơi đồ sộ, đầu tư sinh lãi lớn - Ảnh 2
Người tuổi Thìn có thể hoàn toàn yên tâm kê cao gối ngủ trong 3 ngày cuối tuần này khi cát khí rất vượng, nhiều chuyện may mắn cùng ghé thăm một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tài lực của người tuổi Tị khá dồi dào vào 3 ngày cuối tuần này. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm này bởi tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Có thể người làm ăn kinh doanh sẽ phải không ngừng cố gắng, chuyển động liên tục nếu muốn bắt kịp với nhiều điều thay đổi đấy nhưng bạn sẽ nhận ra rằng sự năng động và tự chủ sẽ giúp bạn kiếm được những cơ hội phát triển rất tốt, dù có hơi vất vả một chút nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng.Việc làm ăn chẳng bao giờ là đơn giản. Có thể sự thuận lợi đầu tuần sẽ khiến bạn cảm thấy mất cảnh giác, tạo kẽ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng. Vì thế, bản mệnh hãy luôn đề phòng những nguy cơ, đừng nên cả tin kẻo rước họa vào thân.

3 ngày cuối tuần này (21/10 - 23/10): Thần Tài phát bao lì xì đỏ chót, 3 con giáp trúng số đổi đời, cơ ngơi đồ sộ, đầu tư sinh lãi lớn - Ảnh 3
Tài lực của người tuổi Tị khá dồi dào vào 3 ngày cuối tuần này. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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