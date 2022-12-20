3 ngày cuối tuần dự báo (23-25/12): 3 con giáp tài lộc bùng nổ, nhanh chóng may túi 3 gang để tiền, công danh thăng tiến, đón thành công như ý

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 19:42

Trong 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc gia tăng, cuộc sống suôn sẻ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được đánh giá là có đầu óc thông minh, nhanh trí, nắm bắt tình hình trong lòng bàn tay mà biến nguy thành an. Bạn nắm rõ được ý muốn của cấp trên mà tìm ra cách giải quyết vấn đề đúng đắn khiến lãnh đạo vô cùng hài lòng, nhờ thế một khoản tiền tưởng hậu hĩnh được gửi đến bạn trong 3 ngày cuối tuần. 

Bên cạnh đó bản mệnh còn là người cực kì giỏi trong việc đưa ra ý tưởng táo bạo, những ý kiến đóng góp thú vị. Thử trao đổi với đồng nghiệp và cấp trên hay cấp dưới và thử áp dụng xem sao. Có thể sẽ giúp tập thể, đội nhóm tìm ra hướng đi mới đó. 

3 ngày cuối tuần dự báo (23-25/12): 3 con giáp tài lộc bùng nổ, nhanh chóng may túi 3 gang để tiền, công danh thăng tiến, đón thành công như ý - Ảnh 1
 Một khoản tiền tưởng hậu hĩnh được gửi đến Dậu trong 3 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có bản chất đặc biệt ổn định và hào phóng. Bản mệnh cũng tràn đầy động lực bản thân. Hợi biết cách sắp xếp đầy đủ cho mọi thứ và có thái độ sống đáng ngưỡng mộ. Sự phấn đấu của Hợi càng có giá trị và đáng khen ngợi.

Trong thời gian trước, Hợi đã chịu nhiều vất vả. Đến 3 ngày cuối tuần này Hợi có thể cho người khác thấy được tài năng của mình bởi đây là thời điểm để bản mệnh tỏa sáng.

3 ngày cuối tuần dự báo (23-25/12): 3 con giáp tài lộc bùng nổ, nhanh chóng may túi 3 gang để tiền, công danh thăng tiến, đón thành công như ý - Ảnh 2

Đến 3 ngày cuối tuần này Hợi có thể cho người khác thấy được tài năng của mình bởi đây là thời điểm để bản mệnh tỏa sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu khá tốt về đường tài lộc và phú quý. Trong 3 ngày cuối tuần, tình duyên của bạn cũng sẽ xuất hiện. Dù gặp việc không may hay trải qua những trắc trở, khó khăn thì cũng không làm lay chuyển được trái tim chân thành, nhân hậu của người tuổi Dậu.  

Vào 3 ngày cuối tuần là thời điểm của con giáp tuổi Dậu có cơ thay đổi cuộc sống vất vả, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống, sự nghiệp cũng thu được những kết quả tốt. Còn trong tình yêu, người tuổi Dậu cũng có cơ hội gặp được nửa kia của đời mình. 

3 ngày cuối tuần dự báo (23-25/12): 3 con giáp tài lộc bùng nổ, nhanh chóng may túi 3 gang để tiền, công danh thăng tiến, đón thành công như ý - Ảnh 3
Vào 3 ngày cuối tuần là thời điểm của con giáp tuổi Dậu kiếm được nhiều tiền, cuộc sống, sự nghiệp cũng thu được những kết quả tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thứ Tư cát lành, đúng ngày 21/12, 3 con giáp rộng đường công danh, tài lộc phấp phới, tình - tiền hội tụ không thiếu thứ gì

Thứ Tư cát lành, đúng ngày 21/12, 3 con giáp rộng đường công danh, tài lộc phấp phới, tình - tiền hội tụ không thiếu thứ gì

Thứ Tư ngày 21/12 mở ra vận may lớn đối với 3 con giáp này. Vận trình sự nghiệp, tình duyên vô cùng sáng sủa. Có thể nói là một bước lên mây.

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