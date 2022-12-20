Vỏn vẹn vài ngày cuối năm 2022, 3 con giáp bứt tốc phát tài, công việc thăng hoa, kinh doanh hồng phát, đặc biệt 'tiền chất như núi'

Tử vi thông báo, từ giờ đến hết năm 2022 là thời điểm cực kỳ thuận lợi cho 3 con giáp sau vì có thu nhập tăng vọt, tài lộc dồi dào, cuộc đời được thăng hoa.

Tuổi Dậu Trong giai đoạn này, tuổi Dậu gặt hái được khá nhiều thành công mới mẻ trên con đường tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội, bạn dễ dàng đảm nhiệm một vai trò mới trong tập thể, tha hồ phát huy thế mạnh bản thân. Cũng nhờ tính tình ôn nhu, hòa hợp nên làm gì cũng được đồng nghiệp ủng hộ hết sức. Với những ai làm ngành nghề liên quan đến kinh doanh bắt gặp thời cơ mà xuất tiền đúng lúc, đúng chỗ thu về được lợi nhuận lớn lao. Bản mệnh có tính cẩn trọng khi hành sự, luôn biết cách nhìn xa trông rộng nên khó ai có thể qua mắt được họ nếu có ý định bất chính.

Phương diện tình cảm gia đình hạnh phúc, mọi thành viên trong gia đình có dấu hiệu hòa hợp, cởi bỏ đi sự giận hờn, bất hòa trước đó và bắt đầu làm lành bằng những bữa cơm thân mật, gắn kết tình thương. Trong giai đoạn này, tuổi Dậu gặt hái được khá nhiều thành công mới mẻ trên con đường tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Người tuổi Tý là con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Bản mệnh cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Đây sẽ là thời điểm mà sự nghiệp của Tý vô cùng may mắn. Chỉ cần Tý cố gắng hết mình là sẽ dành thành tích cao. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Một khi Tý đam mê với công việc, họ sẽ theo đuổi hết mình, nỗ lực để vượt qua chông gai, khó khăn. Vận trình tài lộc khá sáng sủa, Tý có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Đây sẽ là thời điểm mà sự nghiệp của Tý vô cùng may mắn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sửu còn có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Vì mục tiêu đã đặt ra, con giáp này sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ. Tử vi giai đoạn này chỉ rõ, con giáp này sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng, đặc biệt đây sẽ là thời gian đại phát của người tuổi Sửu. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Sửu sẽ chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để tự làm đại gia. Theo tử vi, thời điểm này, nhờ có Thần Tài nâng đỡ nên Sửu làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể. Thêm cả quý nhân phù trợ, có thể nói việc kiếm tiền đối với những chú Trâu dễ như trở bàn tay, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng tiến không ngừng, khiến bao người xung quanh đỏ mắt ghen tị. Theo tử vi, thời điểm này, nhờ có Thần Tài nâng đỡ nên Sửu làm việc thuận lợi, tài lộc sẽ có những đột phá đáng nể. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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