3 nàng giáp thần thái hơn người, có sức hút khó cưỡng đến mức ai gặp cũng mê

Tâm linh - Tử vi 05/05/2018 11:00

Nếu những phụ nữ khác ra sức thu hút đàn ông bằng đủ mọi chiêu trò thì những con giáp sau chẳng cần làm gì, bởi chính cốt cách toát ra từ họ đã khiến các chàng “chết đứ đừ”.

Không phải ngực nở, mông to, thần thái mới là nét quyến rũ khó cưỡng lại nhất của 3 nàng giáp sau.

3 nàng giáp thần thái hơn người, có sức hút khó cưỡng đến mức ai gặp cũng mê - Ảnh 1
Những chàng trai chỉ cần gặp nàng Mão một lần đã bị nàng “hớp hồn” ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mão

Phụ nữ tuổi Mão nhỏ nhẹ, dịu dàng và vô cùng tốt tính. Họ biết cách trò chuyện, hỏi han khiến bất cứ ai tiếp xúc đều cảm thấy gần gũi, yêu mến. Thực chất Mão không hề cố gắng tỏ ra thảo mai để lấy lòng người khác mà vốn dĩ tính cách của họ là như thế. Vậy nên, những chàng trai chỉ cần gặp nàng Mão một lần đã bị nàng “hớp hồn” ngay lập tức.

Chẳng cần chiêu trò mời gọi, càng không bao giờ ra sức níu giữ đàn ông. Với Mão, tình yêu là chuyện không thể cưỡng cầu mà chỉ nương theo duyên phận, số trời. Nếu trời đã se duyên, đã cho họ cơ hội được bên người đàn ông của đời mình Mão sẽ hết lòng thương yêu, chung thủy. Chính nhờ thế Mão lại càng được chồng thương yêu, chiều chuộng và trân quý cả đời.

3 nàng giáp thần thái hơn người, có sức hút khó cưỡng đến mức ai gặp cũng mê - Ảnh 2
Vẻ ngoài lạnh lùng, kiệm lời của Tỵ như chất men say khiến bao anh đắm say không yên - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tỵ

Tỵ là con giáp khôn ngoan, thông minh và cực bí ẩn. Nàng như một ẩn số khiến người khác phải tò mò, dấy lên ham muốn được khám phá nhiều hơn về nàng. Vẻ ngoài lạnh lùng, kiệm lời của Tỵ như chất men say khiến bao anh đắm say không yên. Thế nhưng, trước vô số đàn ông theo đuổi mình dù không rung động nhưng Tỵ không bao giờ tỏ thái độ khinh khi hay xem thường ai. Nàng hòa nhã, điềm đạm và khéo léo từ chối mà không làm phật lòng hay tổn thương ai.

Không chỉ cá tính, có một tâm hồn đẹp Tỵ còn là con giáp rất biết cách ăn mặc. Dù không phải là những chiếc đầm đắt tiền, những đôi giày hiệu nhưng nhờ có mắt thẩm mỹ nên Tỵ biết cách chọn cho mình những kiểu dáng trang nhã, thanh lịch tôn lên thần thái thanh thoát của mình. Dám chắc, khí chất toát ra từ Tỵ sẽ khiến đối phương ghi nhớ một đời.

 Thực chất, nàng Dần lấy chồng muộn là bởi họ có quá nhiều sự lựa chọn và bận làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dần

Nếu nghĩ rằng phụ nữ tuổi Dần cao số, khó lấy chồng thì bạn đã nhầm. Thực chất, nàng Dần lấy chồng muộn là bởi họ có quá nhiều sự lựa chọn và bận làm giàu. Nhờ sự mạnh mẽ, tự tin Dần luôn độc lập, không thích dựa dẫm ai và hoàn toàn có thể tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Vậy nên, nàng Dần lại càng được đàn ông săn đón, yêu chiều và si mê đến cuồng dại.

Ai lấy được phụ nữ tuổi Dần làm vợ sẽ như hổ mọc thêm cánh, đã giàu sang lại càng thịnh vượng, phát tài phát lộc tới tấp.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp cứ tưởng lạnh lùng, vô tâm nhưng thực chất lại sống tình cảm, chân thành hết mực

3 con giáp cứ tưởng lạnh lùng, vô tâm nhưng thực chất lại sống tình cảm, chân thành hết mực

Là những con giáp có vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng nhưng nội tâm của họ lại vô cùng nồng nhiệt, chân thành và cực dễ mến.

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