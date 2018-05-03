3 con giáp cứ tưởng lạnh lùng, vô tâm nhưng thực chất lại sống tình cảm, chân thành hết mực

Nếu người khác dùng lời nói để thể hiện tình cảm của mình thì những con giáp sau lại không như thế, họ thích dùng hành động, những cử chỉ nho nhỏ để người khác hiểu thấu lòng mình.

Lạnh lùng, tưởng chừng như bất cần nhưng thực chất Sửu lại là con giáp tình cảm, chân thành và rất biết cách quan tâm đến người khác. Dẫu không nói “anh lo cho em quá” nhưng Sửu sẽ chạy đến bên bạn ngay khi bạn cần họ giúp đỡ, không hứa hẹn chót lưỡi đầu môi. Khi yêu, con giáp này cuồng si đến mức quên đi chính mình và cam tâm tình nguyện làm tất cả chỉ mong đối phương hạnh phúc khi bên mình.

Người tuổi Sửu hiền lành, chân chất và luôn sống điềm đạm, kiệm lời. Nếu không phải là việc của mình Sửu sẽ không bao giờ xen vào, nếu người khác đặt điều nói xấu mình Sửu cũng chẳng thèm đôi co hay đòi mặt đối mặt chất vấn cho ra lẽ với ai. Vốn không thích tranh cãi nên Sửu chỉ lẳng lặng cho qua và dùng hành động để người khác phải có nhìn nhận đúng đắn về mình.

Những ai thân thiết với Tỵ sẽ hiểu rằng thực chất Tỵ quyết liệt trong công việc là thế nhưng với chuyện tình cảm lại “nhát gan” đến khó tin - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp thông minh, khôn khéo và có lập trường vững vàng. Một khi Tỵ đã đưa ra quyết định cho bất cứ một vấn đề nào thì dù có thành công hay thất bại họ cũng không oán than hay trách cứ một ai. Tỵ hiểu rằng, mình phải có trách nhiệm với những gì mình làm, phải có những vấp ngã để đứng lên mạnh mẽ, can trường hơn.

Chính sự lì lợm đến cứng đầu của Tỵ khiến người ngoài tưởng rằng họ ngoan cố, bảo thủ và cố chấp. Thế nhưng, những ai thân thiết với Tỵ sẽ hiểu rằng thực chất Tỵ quyết liệt trong công việc là thế nhưng với chuyện tình cảm lại “nhát gan” đến khó tin. Vậy nên, tình duyên của Tỵ đến khá muộn, nhờ thế mà họ luôn biết cách trân trọng, nuông chiều để không vuột mất tình yêu của đời mình.

Chính những rung động đã giúp Dần trở nên tâm lí, hiểu chuyện và biết cách lắng nghe hơn - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi áp lực của cuộc sống. Dù nợ ngập đầu Dần vẫn không nhụt chí mà luôn nỗ lực từng ngày, cố gắng vươn lên và không ngừng đặt ra những mục tiêu cho đời mình.

Dần luôn ý thức việc kiếm tiền, làm giàu và sống hạnh phúc. Với họ, tiền tài, danh vọng là thứ cơ bản đời người phải có, thế nhưng khi sa vào lưới tình Dần lại dẹp bỏ tất cả nguyên tắc của mình mà đi theo tiếng gọi con tim. Lúc này, bạn sẽ thấy Dần sánh đôi với một người khác xa mẫu hình lí tưởng của họ, thậm chí trái ngược hoàn toàn. Chính những rung động đã giúp Dần trở nên tâm lí, hiểu chuyện và biết cách lắng nghe hơn. Nhờ thế, tình yêu hay hôn nhân của Dần sẽ hạnh phúc vẹn tròn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.