3 mẹo phong thủy nhà bếp giúp tăng vượng khí, chiêu mộ tài lộc, kéo đầy may mắn cho gia chủ

Tâm linh - Tử vi 13/05/2021 06:00

Làm đúng 3 mẹo phong thủy nhà bếp theo hướng dẫn của các chuyên gia phong thủy dưới đây, gia chủ kiểu gì cũng ăn nên làm ra, tiền vào như nước, công danh rộng mở.

Vị trí đặt bếp đúng phong thủy

Theo các chuyên gia phong thủy nhà bếp, việc đặt bếp đúng vị trí là vô cùng quan trọng, nó chiếm gần như đến 90% phong thủy của căn bếp. Chỉ cần đặt bếp sai vị trí, gia chủ chẳng khác nào tự rước họa vào thân, làm ăn lúc nào cũng khó khăn, tiền của cứ không cánh mà bay đi đâu hết.

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 Đặt bếp cần đúng vị trí phong thủy mới mong thu hút tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Vậy đặt bếp đúng vị trí là như thế nào? Các chuyên gia phong thủy cho biết, nên đặt bếp nấu ở nơi có chỗ dựa, chẳng  hạn như dựa vào lưng từng hay vách ngăn, đừng đặt bếp ở giữa phòng bếp để đứng nấu. Như vậy bếp không có điểm tựa, khó lòng chiêu tài cho chủ nhân. Ngoài ra, không đặt bếp theo hướng đối diện với nhà vệ sinh, bởi vì theo phong thủy, việc đặt bếp như vậy sẽ vô tình đón đầu luồng khí tiêu cực, vận xui liên tục ập đến cho gia chủ.

Màu sắc của bếp hợp phong thủy

Chọn màu sắc cho căn bếp và khu vực bếp nấu cũng vô cùng quan trọng. Các chuyên gia cho biết, đối với khu vực này, nên lựa chọn màu sắc trang nhã, càng nhẹ nhàng càng tốt. Bởi bếp nấu đã là hành Hỏa, tức nóng, nên cần lựa chọn màu sắc nhã nhặn, hài hòa để trung hòa lại, tránh làm cho gia đình bị lục đục, lúc nào cũng nóng nảy mất kiểm soát.

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 Nên lựa chọn những gam màu nhẹ nhàng cho không gian bếp của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bài trí không gian bếp đúng phong thủy

Các kiến trúc hiện nay thường lựa chọn bài trí bếp một cách đơn giản nhất có thể. Đây cũng là một điểm phù hợp với phong thủy nhà bếp. Bởi nếu khu vực này để quá nhiều đồ đạc lộn xộn, chất chồng lên nhau thì vô cùng làm cản trở đường đi lên của công danh, sự nghiệp và tài lộc của gia chủ.

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 Nên bài trí đơn giản, thoáng đãng nhất có thể cho nhà bếp để hút trọn tài lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, khi bài trí nội thất trong căn bếp, cần lưu ý một điều đại kỵ đó là không đặt vòi nước hoặc bồn rửa ở vị trí quá gần với bếp nấu. Bởi hai vật này đối lập với nhau, một bên là lửa một bên là nước, vô cùng xung khắc, dễ làm mất hòa khí trong gia đình, công việc không thuận lợi, tài chính mất vững bền.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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