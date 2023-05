3 LOẠI QUẢ cúng tết ĐOAN NGỌ dễ tìm, ghi nhớ bảo đảm được ơn THẦN LINH phù hộ, cuộc đời lên hương, cả năm sung túc vận mệnh sáng rực

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến các loại trái cây chín mọng ăn trong ngày Tết Đoan Ngọ như mận. Là một trong những loại trái cây có màu sắc sặc sỡ, hương vị thơm ngon giúp ngày Tết Đoan Ngọ thêm đủ đầy và hoàn chỉnh. Vào ngày này, quả mận khá phổ biến. Do vậy, bạn dễ dàng tìm mua. Ngoài vị chua chua ngọt ngọt hấp dẫn, mận còn có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, chẳng hạn như bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ, bổ sung vitamin cho cơ thể.

Quả vải

Quả vải hiện bán rất nhiều. Vỏ trái vải màu đỏ sẽ mang đến nhiều may mắn, giúp chuyện làm ăn buôn bán thuận lợi mà bạn không thể bỏ qua. Đây cũng là một trong những loại trái cây chủ đạo trong những ngày Tết Đoan Ngọ. Bạn có thể lựa chọn những trái vải tươi và gói bằng giấy giữ được độ ngon trong ngày cúng. Trong trái vải có lượng flavonoid dồi dào, có tác dụng giảm thiểu nguy cơ ung thư. Ngoài ra, thành phần vitamin C và các chất chống oxy hóa khác còn giúp bảo vệ bạn khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Vải cũng giúp tăng lượng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu. Thành phần polyphenol của vải sẽ cải thiện bệnh thoái hóa võng mạc và các bệnh tim mạch khác.

Bạn có thể tham khảo thêm một số mâm cúng được chuẩn bị trong những ngày này, các gia đình sẽ thành kính dâng hương dâng hoa, chuẩn bị vật phẩm cúng gia tiên, lòng thành tâm hướng đến những điều tốt đẹp, mong điều lành bay đến, điều dữ bay đi. Thành tâm sẽ được ơn trên phù hộ.

