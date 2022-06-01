3 LOẠI QUẢ cúng tết ĐOAN NGỌ dễ tìm, ghi nhớ bảo đảm được ơn THẦN LINH phù hộ, cuộc đời lên hương, cả năm sung túc vận mệnh sáng rực

Tâm linh - Tử vi 01/06/2022 23:45

Tết Đoan Ngọ được xem là một trong những ngày quan trọng. Trong ngày này, các gia đình thường chuẩn bị lễ vật cúng kiếng cầu mong an lành, sung túc đến bản thân. Trong đó, 3 loại quả sau đây chị em cần ghi nhớ khi cúng kiếng.

Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là ngày Tết diệt sâu bọ. Sở dĩ có tên gọi này là bởi trong giai đoạn chuyển mùa ( từ mùa xuân sang mùa hè ), dịch bệnh dễ phát sinh. Vào ngày này, dân gian có nhiều phong tục khác nhau nhằm trừ trùng phòng bệnh. 3 loại quả cần ghi nhớ là:

Quả dưa hấu

Vào ngày Tết trọng đại thì không thể thiếu quả dưa hấu trên bàn thờ để dâng cúng. Không chỉ có ruột bên trong màu đỏ au, mà còn có nhiều nước, mang vị ngọt nên từ xa xưa được xem là loại trái cây quý, nói lên ý chí truyền thống tự lực cánh sinh, xanh vỏ mà đỏ lòng. Việc cúng dưa hấu cúng sẽ giúp cho gia chủ thăng quan tiến chức hơn trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

3 LOẠI QUẢ cúng tết ĐOAN NGỌ dễ tìm, ghi nhớ bảo đảm được ơn THẦN LINH phù hộ, cuộc đời lên hương, cả năm sung túc vận mệnh sáng rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả mận

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến các loại trái cây chín mọng ăn trong ngày Tết Đoan Ngọ như mận. Là một trong những loại trái cây có màu sắc sặc sỡ, hương vị thơm ngon giúp ngày Tết Đoan Ngọ thêm đủ đầy và hoàn chỉnh. Vào ngày này, quả mận khá phổ biến. Do vậy, bạn dễ dàng tìm mua. Ngoài vị chua chua ngọt ngọt hấp dẫn, mận còn có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, chẳng hạn như bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ, bổ sung vitamin cho cơ thể.

3 LOẠI QUẢ cúng tết ĐOAN NGỌ dễ tìm, ghi nhớ bảo đảm được ơn THẦN LINH phù hộ, cuộc đời lên hương, cả năm sung túc vận mệnh sáng rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Quả vải

Quả vải hiện bán rất nhiều. Vỏ trái vải màu đỏ sẽ mang đến nhiều may mắn, giúp chuyện làm ăn buôn bán thuận lợi mà bạn không thể bỏ qua. Đây cũng là một trong những loại trái cây chủ đạo trong những ngày Tết Đoan Ngọ. Bạn có thể lựa chọn những trái vải tươi và gói bằng giấy giữ được độ ngon trong ngày cúng. Trong trái vải có lượng flavonoid dồi dào, có tác dụng giảm thiểu nguy cơ ung thư. Ngoài ra, thành phần vitamin C và các chất chống oxy hóa khác còn giúp bảo vệ bạn khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Vải cũng giúp tăng lượng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu. Thành phần polyphenol của vải sẽ cải thiện bệnh thoái hóa võng mạc và các bệnh tim mạch khác.

3 LOẠI QUẢ cúng tết ĐOAN NGỌ dễ tìm, ghi nhớ bảo đảm được ơn THẦN LINH phù hộ, cuộc đời lên hương, cả năm sung túc vận mệnh sáng rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tham khảo thêm một số mâm cúng được chuẩn bị trong những ngày này, các gia đình sẽ thành kính dâng hương dâng hoa, chuẩn bị vật phẩm cúng gia tiên, lòng thành tâm hướng đến những điều tốt đẹp, mong điều lành bay đến, điều dữ bay đi. Thành tâm sẽ được ơn trên phù hộ.

3 LOẠI QUẢ cúng tết ĐOAN NGỌ dễ tìm, ghi nhớ bảo đảm được ơn THẦN LINH phù hộ, cuộc đời lên hương, cả năm sung túc vận mệnh sáng rực - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

3 LOẠI QUẢ cúng tết ĐOAN NGỌ dễ tìm, ghi nhớ bảo đảm được ơn THẦN LINH phù hộ, cuộc đời lên hương, cả năm sung túc vận mệnh sáng rực - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

3 LOẠI QUẢ cúng tết ĐOAN NGỌ dễ tìm, ghi nhớ bảo đảm được ơn THẦN LINH phù hộ, cuộc đời lên hương, cả năm sung túc vận mệnh sáng rực - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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