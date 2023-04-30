3 con giáp 'xui xẻo' nhất Quý Mão 2023: Bước vào hạn Tam Tai, gặp 'vận đen' tài lộc, công danh xuống dốc

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi không cẩn thận, có thể mắc những sai sót cơ bản trong công việc. Đây cũng là điểm yếu con giáp này cần sửa đổi để hoàn thiện bản thân.

Trong năm nay, nếu không cẩn thận, con giáp tuổi này có thể vướng kiện tụng, pháp luật, tốn tiền, tốn thời gian. Người tuổi này cần làm ăn thận trọng kẻo bị mắc lừa, tiền mất, tật mang. Đây là năm thứ 2 con giáp tuổi Thân gặp hạn Tam Tai.

Bước sang năm Quý Mão, người tuổi Thân gặp hạn Tam Tai. Vận trình khá trắc trở, con giáp này có thể bị tiểu nhân quấy phá, xung đột trong công việc. Không những thế, họ cũng cần cẩn trọng trong di chuyển để tránh va chạm xe cộ, gây thương tích.

Vì vậy, họ cần cẩn trọng trong chi tiêu. Dù làm ra ít hay nhiều tiền, con giáp này cũng chớ nên tiêu pha hoang phí. Lúc nào họ cũng cần có một khoản tiền để phòng thân, phòng khi tai nạn bất ngờ xảy ra. Ngoài ra, một số chuyện thị phi có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người tuổi này.

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi không cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Quý Mão 2023 là năm thứ 3 vướng hạn Tam tai của những người cầm tinh con Rồng nên vận hạn sẽ có phần nhẹ hơn. Tuy nhiên người tuổi Thìn cũng không nên chủ quan.

Trong năm tới, tuổi Thìn công danh ổn định, tuy nhiên tài lộc vẫn chậm chạp, không có sự bứt phá. Con giáp này nên hạn chế đi xa, cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định quan trọng như xây nhà hoặc kết hôn.

Tuổi Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe, đề phòng tiểu nhân, tránh kiện tụng và đề phòng tiền mất tật mang.

Tuổi Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe, đề phòng tiểu nhân, tránh kiện tụng và đề phòng tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Tý sẽ gặp cả hạn Tam Tai và Thái Tuế. Theo quan niệm dân gian, tuổi Tý mà gặp năm Mão thì rất khó phát triển. Đây là năm Tam Tai thứ hai của tuổi Tý và cũng được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Con giáp này có thể gặp khó khăn, trắc trở trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống từ công việc, tình cảm đến sức khỏe.

Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Tý phạm Hình Thái Tuế. Bản mệnh được khuyên là nên cẩn thận kẻo vướng vào hạn tiểu nhân, gặp cảnh tranh chấp, kiện tụng, bị mất tiền của, hại sức khỏe.

Tuổi Tý cần cẩn trọng với việc xuất hành, hạn chế đi xa, nhất là kỵ sông kỵ biển. Ngoài ra, bản mệnh cần cân nhắc kỹ trước khi làm những việc lớn như xây nhà, kết hôn.

Đây là năm Tam Tai thứ hai của tuổi Tý và cũng được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!