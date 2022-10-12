3 con giáp xui xẻo gặp cảnh 'tiền mất tật mang', cẩn thận 'trắng tay' vào ngày 13/10

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 08:42

Bước sang ngày 13/10, những con giáp sau cần phải đề phòng xui xẻo.

 

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể sẽ không gặp may mắn trên nhiều mặt trong cuộc sống vào ngày 13/10. Về phương diện tài chính, việc đầu tư chưa thực sự hiệu quả như mong muốn. Tuất nên xem xét lại các dự tính của mình, cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và biến động của thị trường. Kinh nghiệm là điều bạn có, song đôi khi bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện theo cách riêng của mình.

3 con giáp xui xẻo gặp cảnh 'tiền mất tật mang', cẩn thận 'trắng tay' vào ngày 13/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất tuổi Tuất không nên vì một phút nông nổi mà đánh mất đi bao công sức tạo nên trong thời gian qua. Công việc cũng dễ gặp phải vướng mắc do quá trình hợp tác, làm việc chung không suôn sẻ. Có vẻ như bạn đang đặt cái tôi lên khá cao, khiến mọi người không thể hòa hợp được. Trước khi đánh giá trách nhiệm thuộc về ai, bạn nên nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thứ 2 không gặp nhiều may mắn ở các phương diện cuộc sống vào ngày 13/10. Bản mệnh có điềm báo thất thoát tiền bạc khá rõ. Hung tinh chủ về hao tài xuất hiện, con giáp này có những tính toán chưa thực sự khôn ngoan và chính xác nên mất mát tiền của là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, con giáp này nên thận trọng trước mỗi quyết định của mình mới có thể hạn chế tối đa xui xẻo.

3 con giáp xui xẻo gặp cảnh 'tiền mất tật mang', cẩn thận 'trắng tay' vào ngày 13/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này không phù hợp cho Hợi tiến hành đầu tư lớn. Vận khí bất ổn, bạn nên án binh bất động, quan sát và thăm dò thị trường thêm một chút thời gian trước khi đưa ra quyết định.

Tuổi Dậu

Tháng 10, tuổi Dậu gặp Dậu chủ về bình hoà, báo hiệu một tháng khá ổn định, không có nhiều sóng gió, thăng trầm. Tuy nhiên trong tháng 10 vẫn có một số này tuổi Dậu bị thần may mắn quay lưng khiến cho bản mệnh nhận xui xẻo. Bản mệnh có điềm báo về hao tán tiền bạc. Tiền kiếm được nhưng không giữ được, phải chi tiêu nhiều.

3 con giáp xui xẻo gặp cảnh 'tiền mất tật mang', cẩn thận 'trắng tay' vào ngày 13/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày 13/10, người tuổi Dậu rơi vào cảnh lao đao về tài vận. Hạn tiểu nhận là nguyên nhân chính khiến con giáp này hao hụt về tiền bạc, đừng quá tin lời người khác mà mù quáng bỏ tiền ra đầu tư rồi rơi vào cảnh trắng tay. Chuyện tình cảm cũng chẳng được như ý muốn bởi cả bạn và người ấy đều là người kiêu ngạo, chẳng ai chịu nhún nhường mỗi khi có khúc mắc xảy ra, vì thế mối quan hệ ngày càng xa cách là điều dễ hiểu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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