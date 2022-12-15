3 con giáp xui xẻo đủ đường vào buổi sáng Thứ 6 ngày 16/12/2022, cần đề phòng kẻo mang họa vào thân

Nếu nằm trong số những con giáp dưới đây thì bạn cần phải thật đề phòng kẻo dễ mang họa vào thân nhé!
- Trong 5 ngày liên tiếp (16, 17, 18, 19 và 20/12/2022): Hung vận lấn át, xui xẻo đeo bám, 3 con giáp làm gì cũng phải thận trọng kẻo rước họa vào thân
- 3 con giáp vét sạch ví Thần Tài vào buổi trưa Thứ 6 ngày 16/12/2022: Lộc lá đổ dồn vào người, công việc làm gì cũng phất, ngồi yên hưởng thành quả phú quý
Tuổi Mùi
Là một trong những con giáp gặp nhiều điều xui rủi trong thời điểm này, tuổi Mùi trong thời điểm này được dự báo có thể gặp phải những chuyện không ưng ý, dẫn tới nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng, gây ra tai họa.
Đặc biệt, trong thời điểm này, con giáp này được dự đoán phải đối mặt với nguy cơ hao hụt tài chính nghiêm trọng. Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong vấn đề kinh doanh đầu tư kẻo lợi bất cập hại, cơ hội tưởng như “ngon ăn” nhưng lại thất bại ngay trước mắt, mất cả chì lẫn chài.
Tuổi Tuất
Trên phương diện đầu tư, tử vi tài lộc của 12 con giáp khuyên bản mệnh người tuổi Tuất nên dừng lại ở một số hạng mục an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao thì bản mệnh không nên vội vàng tin tưởng.
Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và nửa kia ngày càng lạnh nhạt, thiếu mất ngọn lửa yêu nồng nhiệt, thậm chí có thời điểm bạn rơi vào cảm giác chán chường, nếu không giữ mình, e rằng sẽ rơi vào lưới tình ngoài luồng, đe dọa hạnh phúc gia đình.
Tuổi Dậu
Thời điểm này hung vận sẽ tác động chủ yếu lên đường tài lộc của người tuổi Dậu. Những kế hoạch kiếm tiền của con giáp này không trục trặc thì cũng thất bại nửa chừng. Dù bạn đã tính toán rất cẩn thận nhưng mọi chuyện vẫn chẳng được như ý muốn, khiến bạn muộn phiền vô cùng.
Họa thị phi cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, gây tổn hại đến thanh danh cũng như uy tín của bạn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến phía trước. Để hạn chế rắc rối có thể gặp phải, bạn cần thận trọng và chu đáo, kiểm tra kỹ càng trước khi bàn giao bất cứ việc gì.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.