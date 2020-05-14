3 con giáp vượng phu ích tử, ai lấy được như rước thần tài vào nhà, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 14/05/2020 07:46

Số trời đã định, nếu thuộc top con giáp vượng phu ích tử này bạn sẽ giúp chồng ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Lấy được phụ nữ thuộc 3 con giáp vượng phu ích tử bậc nhất này làm vợ đàn ông như hổ mọc thêm cánh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn khổ cũng chẳng được.

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Sau khi kết hôn, Ngọ chính là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ thông minh, có óc sáng tạo và dám vượt qua chính mình. Nhờ có khát khao làm giàu, nỗ lực vươn lên giúp con giáp tài năng này sớm khẳng định vị thế chốn thương trường, thăng chức tăng lương nhanh đến chóng mặt.

Sau khi kết hôn, Ngọ chính là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất. Bởi không chỉ là cánh tay phải đắc lực, giúp chồng làm nên nghiệp lớn họ còn giúp nhà chồng hưng thịnh, phất lên vùn vụt. Chăm sóc chồng con chu đáo, giỏi việc nước, đảm việc nhà nên cả đời Ngọ sẽ giàu có về vật chất, ấm êm về tinh thần.

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Nàng giáp vượng phu này sẽ đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích, giúp chồng làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi có nói, Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, khéo léo trong đối nhân xử thế. Biết yêu thương chính mình, ham học hỏi nên Hợi được rất nhiều người đem lòng thương yêu, dốc công theo đuổi. Thế nhưng, Hợi chỉ thực sự rung động trước người đàn ông cho mình cảm giác bình yên, chân thành.

Thuở độc thân ham chơi là thế, nhưng một khi đã kết hôn Hợi sẽ là hậu phương vững chắc để chồng an tâm phát triển sự nghiệp. Nàng giáp vượng phu này sẽ đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích, giúp chồng làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi.

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Tý sẽ hỗ trợ chồng hết lòng trong sự nghiệp, giúp bạn đời tiến xa trên đường công danh, càng về hậu vận càng thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, cá tính và cực khôn ngoan nên con giáp giàu có này sớm sở hữu nhà cao cửa rộng với những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước nhưng Tý không kề cao ngạo, cũng chẳng hề lên mặt với bất cứ ai.

Nàng Tý là con giáp chung tình có tiếng, một khi đã yêu thương ai họ sẽ dốc cạn tâm can. Vậy nên, khi đã kết hôn Tý sẽ hỗ trợ chồng hết lòng trong sự nghiệp, giúp bạn đời tiến xa trên đường công danh, càng về hậu vận càng thăng hoa rực rỡ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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