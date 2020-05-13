Dưới đây là cách để bạn có thể thông qua hình dạng ngón trỏ để tự xem bói bàn tay, biết ngay vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học , bàn tay của một người sẽ tiết lộ bí mật về họ, cả tình duyên, tài lộc hay tâm tính. Thế nên, chỉ cần đọc bài viết này bạn sẽ biết cách xem bói bàn tay cho chính mình, cũng như “đọc vị” người khác qua đặc điểm nhân dạng.

Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân bạn đã có của ăn của để, tiền chất chật nhà. Càng về hậu vận người có tướng bàn tay này càng thêm phúc thêm phần, được mọi người quý mến, thương yêu.

Nếu có ngón tay trỏ với phần móng tay cân đối, có hình chữ nhật thì bạn là người có óc sáng tạo thiên bẩm. Thế nên, thay vì chấp nhận an phận thủ thường thì người có nét quý tướng này lại không ngừng phấn đấu, vươn lên để làm chủ đời mình.

2. Móng tay hình chữ nhật ngang

Ngón trỏ với phần móng tay khá ngắn nhưng có bề rộng biểu hiện rằng bạn là người sống lý trí, biết cách cân bằng cảm xúc. Dù phải nằm gai nếm mật, gặp phải vô số thất bại nhưng kiểu người này chưa bao giờ chùn chân mỏi gối.

Thế nên, trước ngưỡng 30 người có nét phúc tướng này đã sở hữu nhà cao cửa rộng, tiền tỷ trong tay. Sau khi kết hôn, bạn sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Tài vận của bạn sẽ thăng hoa rực rỡ, đếm tiền sái tay cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

3. Móng tay hình bầu dục

Nếu có móng tay hình bầu dục thì bạn là người vô cùng thông minh, khôn ngoan và có chính kiến. Chính sự cố chấp, bướng bỉnh giúp bạn tiến xa hơn trên đường công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Chỉ cần vững tin vào chính mình, luôn lạc quan, yêu đời như vốn dĩ thì tài vận của bạn sẽ thăng hoa rực rỡ, đếm tiền sái tay cũng không hết.

4. Móng tay hình giọt nước

Người sở hữu hình dáng móng tay này thường có vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, biết cách quan tâm người khác. Họ chân thành, tinh tế, biết cách đối nhân xử thế và có con tim thiện lương nên ai cũng quý mến.

Tuy nhiên, chính vì không dám vượt lên chính mình, quá an phận nên bạn khó có được những đột phá trong sự nghiệp.

Từ ngưỡng 40 người có nét tướng này sẽ sung túc đủ đầy, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

5. Móng tay hình vuông

Bạn là người có trách nhiệm, không hề mơ mộng mà vô cùng nghiêm túc trong mọi việc. Nhờ thế, dù là việc nhỏ hay việc lớn bạn đều dốc sức cố gắng để có được thành quả xứng đáng. Sáng tạo, thông minh và không sợ sai đã giúp bạn được cấp trên đánh giá rất cao.

Khổ tận cam lai, sau những chông chênh cơ cực thì từ ngưỡng 40 người có nét tướng này sẽ sung túc đủ đầy, muốn khổ cũng không được.

6. Móng tay hình tam giác

Quyết đoán, tự tin nhưng quá cực đoan nên bạn chẳng bao giờ chịu tiếp thu ý kiến của những người xung quanh. Đây chính là lý do vì sao bạn liên tục mắc sai lầm trong công việc, tiền tài tiêu tán.

Nếu không sớm thay đổi thói quen xấu trên, nếu vẫn tự cho rằng mình đúng thì bạn sẽ phải trả giá khá đắt với thất bại trong sự nghiệp, chẳng còn đồng nào trong túi.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.