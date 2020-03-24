4 nét quý tướng trời cho, chỉ có ở người trọn đời may mắn, kiếm tiền cực đỉnh, càng già càng giàu

Số trời đã định, người có nét quý tướng này sẽ chẳng bao giờ phải suy nghĩ chuyện tiền nong, càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, an nhàn hưởng lộc.

Phụ nữ sở hữu nét quý tướng này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà tới tấp, muốn khổ cũng chẳng được. Sau ngưỡng 30, người phụ nữ có nét phúc tướng này sẽ ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet Chiếc cằm tròn trịa Sách nhân tướng học phụ nữ có nói, người có chiếc cằm tròn trịa sống rất biết điều, nhã nhặn và khéo léo trong đối nhân xử thế. Họ chẳng bao giờ làm mất lòng ai, cũng không vì lợi ích của mình mà hãm hại người khác nên được quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Sau ngưỡng 30, người phụ nữ có nét phúc tướng này sẽ ăn nên làm ra, gặt hái được khá nhiều thành công chốn công sở. Nhà xe có đủ, thoải mái tiêu pha là những gì họ nắm chắc trong tay. Càng về hậu vận họ càng thêm phúc thêm phần, làm ăn đại phát, cứ thế mà giàu to - Ảnh minh họa: Internet Có 3 đường sinh mệnh Chẳng cần phải đi xem bói bàn tay, bởi nếu có 3 đường sinh mệnh trong lòng bàn tay thì cuộc đời bạn đã được trải hoa hồng. Đây là tướng bàn tay của người đi đâu cũng có quý nhân theo chân, hỗ trợ, giúp đỡ hết mình.

Nhờ thế, mỗi khi gặp nguy khó người có đường sủng ái đều bình yên vô sự. Càng về hậu vận họ càng thêm phúc thêm phần, làm ăn đại phát, cứ thế mà giàu to. Đây là nét tướng chỉ có ở những người kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet Mũi đầy đặn Người có chiếc mũi đầy đặn với cánh mũi dày sở hữu nét quý tướng hiếm có khó tìm. Bởi lẽ, đây là nét tướng chỉ có ở những người kiếm tiền cực đỉnh. Họ làm việc chăm chỉ, siêng năng và có được thành công trong sự nghiệp khá sớm. Hơn cả, nhờ quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên tiền đẻ ra tiền, càng chí thú làm ăn họ càng có thể tụ tài tụ khí, đại phú đại quý. Dù không mưu cầu danh lợi nhưng tiền cứ ập xuống đầu họ tới tấp - Ảnh minh họa: Internet Miệng lớn Nếu phụ nữ có khuôn miệng nhỏ và nhô về phía trước thì đây là nét tướng của người “siêng ăn nhác làm”, lười nhác và thích ỷ lại vào người khác. Dám chắc, cả đời họ cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, chẳng thể mong có cuộc sống khấm khá. Ngược lại, nếu có khuôn miệng lớn, miệng khít chặt thì gia chủ rất có duyên với thần tài. Dù không mưu cầu danh lợi nhưng tiền cứ ập xuống đầu họ tới tấp, muốn khổ cũng không được. Đặc biệt, đây còn là nét tướng của mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, giúp chồng làm nên nghiệp lớn, đại cát đại lợi. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

4 tướng bàn tay báo hiệu cuộc đời giàu sang phú quý, ai tu 10 kiếp mới có được Dưới đây chính là những nét quý tướng hiếm có khó tìm, chỉ xuất hiện ở bàn tay của người mang mệnh giàu sang phú quý, cả đời không lo thiếu tiền.

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