4 tướng bàn tay báo hiệu cuộc đời giàu sang phú quý, ai tu 10 kiếp mới có được

Tâm linh - Tử vi 15/03/2020 05:30

Dưới đây chính là những nét quý tướng hiếm có khó tìm, chỉ xuất hiện ở bàn tay của người mang mệnh giàu sang phú quý, cả đời không lo thiếu tiền.

Nếu có nét quý tướng bàn tay này, chủ nhân sinh ra đã sung sướng hơn người, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, đếm mãi cũng không hết tiền.

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Đường tài vận có nhiều vân mảnh là dấu hiệu chỉ có ở bàn tay của người mang mệnh giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài vận có nhiều vân mảnh

Sách nhân tướng học chỉ rằng, nếu bàn tay có nhiều đường vân mảnh, nhỏ ở gò Thái Dương và Thủy tinh thì chủ nhân sẽ có tài vận dồi dào. Dù làm công ăn lương hay làm chủ họ cũng dễ dàng kiếm tiền, của nả cứ vơi lại đầy.

Đặc biệt, người có nét quý tướng này còn có cơ may trúng số phát tài, đổi đời chỉ trong chốc lát. Càng về hậu vận họ càng có tài vận dồi dào, tiêu tiền khỏi nghĩ.

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Người có đường chỉ tay này càng rõ nét, đậm và sâu thì càng lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đường chỉ tay tiền bạc

Hãy nhìn vào ngón tay cái, nếu thấy có đường chỉ tay nằm ngay phần dưới cùng của ngón cái với những đường vân ngang dọc đan xen thì đấy chính là đường tiền bạc.

Người có đường chỉ tay này càng rõ nét, đậm và sâu thì càng lắm của nhiều tiền, dễ dàng phất lên chỉ trong thời gian ngắn.

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Họ được bề trên thương yêu, quý nhân cất nhắc - Ảnh minh họa: Internet

Đường quý nhân

Theo thuyết tử vi phong thủy, đường quý nhân là đường nằm bên trong và chạy dọc theo đường sinh đạo. Đa phần người sở hữu nét quý tướng này rất tài năng, khéo léo và biết đối nhân xử thế. Vậy nên, họ được bề trên thương yêu, quý nhân cất nhắc.

Càng dám nghĩ dám làm, có chí cầu tiến người có đường quý nhân càng được nhiều người quý mến thương yêu, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

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Người có khe hở giữa ngón tay trỏ và ngón giữa có vận mệnh cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Giữa ngón trỏ và ngón giữa có khe hở

Người có khe hở giữa ngón tay trỏ và ngón giữa có vận mệnh cực tốt. Họ may mắn đến mức cứ bước chân ra đường là quý nhân theo chân, về nhà có bề nên phù trợ nên cả đời không biết thiếu tiền là gì.

Đặc biệt, họ vừa kiếm ra tiền, vừa biết cách giữ tiền, giỏi tính toán làm ăn nên càng nỗ lực càng giàu sang phú quý.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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