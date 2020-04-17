Phụ nữ có tướng cằm này cả đời không lo thiếu tiền, phú quý phát tài, sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 17/04/2020 05:59

Sách nhân tướng học có nói, người sở hữu tướng cằm này được xem là đang sở hữu nét quý tướng hiếm có, giúp chủ nhân giàu sang phú quý, muốn khổ cũng không được.

Số trời đã định, phụ nữ có nét quý tướng này cả đời không biết cực khổ là gì, càng về hậu vận càng sung túc an nhàn, cứ thế mà giàu ú ụ.

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Phụ nữ sở hữu nét quý tướng này sau khi kết hôn được chồng nuông chiều hết mực, cưng yêu như bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Cằm chẻ

Sách nhân tướng học có nói, phụ nữ có chiếc cằm chẻ là người mạnh mẽ, cá tính và dám dấn thân. Họ có tham vọng làm giàu, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn càng thành công ngoạn mục, sự nghiệp phất lên như  diều gặp gió.

Sau khi kết hôn, họ được chồng nuông chiều hết mực, cưng yêu như bà hoàng. Con cái của mẫu phụ nữ vượng phu ích tử này cực kỳ thông minh, khôn ngoan nên sớm tự lập và thành công không thua kém gì mẹ cha.

Nhờ đó, cuộc sống của người sở hữu nét phúc tướng này luôn viên mãn, ấm êm cả đời.

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Sự nghiệp của phụ nữ sở hữu chiếc cằm dài phất nhanh như diều gặp gió, trước ngưỡng 30 đã tự mua nhà sắm xe - Ảnh minh họa: Internet

Cằm dài

Không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ, giúp gương mặt V-line đúng chuẩn, chiếc cằm dài còn là nét phúc tướng của nữ giới. Phụ nữ cằm dài là người nhìn xa trông rộng và cực tinh tế, khôn ngoan.

Họ biết cách đối nhân xử thế, chu đáo và cẩn thận trong công việc nên được cấp trên hết lòng nâng đỡ, trọng dụng. Vì thế, sự nghiệp của họ phất nhanh như diều gặp gió, trước ngưỡng 30 đã tự mua nhà sắm xe mà chẳng cần xin xỏ bất cứ ai.

Càng về hậu vận mẫu phụ nữ này càng đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Sự khôn khéo của họ cũng khiến chồng mê mệt, không biết ngoại tình là gì.

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Họ được nhận phúc báo trời cho, càng về hậu vận càng làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Cằm tròn và đầy đặn

Nếu muốn xem bói tướng cằm thì chiếc cằm tròn, đầy đặn chính là tướng cằm mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân nhất. Người có nét tướng này nhân hậu, bao dung và sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà không hề suy tính thiệt hơn.

Nhờ thế, họ được nhận phúc báo trời cho, càng về hậu vận càng làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Sau tuổi 40, mẫu phụ nữ này sẽ có tài chính vững vàng, của nả chất đống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đây còn là người vợ vượng phu ích tử, mang lại may mắn, thịnh vượng cho chồng và cả gia đình chồng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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