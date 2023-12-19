3 con giáp được Thần Phật ban phát vận may đúng 5h sáng thứ Tư ngày 20/12/2023: Hưởng trọn niềm vui thiên hạ, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp xán lạn

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hứa hẹn giàu sang phú quý, tiền đè sập nhà đúng 5h sáng thứ Tư ngày 20/12/2023.

Tuổi Tỵ

Các bạn thuộc con giáp rắn luôn rất khiêm tốn và thận trọng, thích theo đuổi sự hoàn hảo, chân thành và tốt bụng, chú ý đến sự chính trực. Đúng 5h sáng thứ Tư ngày 20/12/2023, người cầm tinh con Rắn có rất nhiều cơ hội, mười năm nay chưa từng gặp vận may lớn thì giờ sẽ gặp, không lo tiền bạc nữa, có thể trở thành triệu phú và có rất nhiều vận may.

Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong công việc, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

3 con giáp được Thần Phật ban phát vận may đúng 5h sáng thứ Tư ngày 20/12/2023: Hưởng trọn niềm vui thiên hạ, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tuy không có cá tính, sắc sảo nhưng họ lại gặp nhiều may mắn nhiều nhất. Con giáp tuổi Mùi thường cẩn trọng trong lời nói và việc làm, bản thân cũng dễ dàng gặp được quý nhân và không bị kẻ xấu lợi dụng, ngáng đường.

Vận trình phát triển của họ dần dần dần được đẩy nhanh tốc độ. Tại nơi làm việc, người tuổi Mùi rất có kỷ luật, nỗ lực để hoàn thành công việc được giap một cách xuất sắc.

Dù thời gian trước họ có gặp một số khó khăn nhưng con giáp này sẽ khởi đầu rất suôn sẻ đúng 5h sáng thứ Tư ngày 20/12/2023, được quý nhân đánh giá cao. Trong lúc này người tuổi Mùi cần chủ động tìm hiểu và nắm bắt những cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, cơ hội kiếm tiền không thiếu.

Có thể nói, đúng 5h sáng thứ Tư ngày 20/12/2023, con giáp tuổi Mùi đầu năm phát triển, giữa năm làm giàu, từ nay "nằm duỗi mà ăn", cuộc sống ngày càng sung túc. 

3 con giáp được Thần Phật ban phát vận may đúng 5h sáng thứ Tư ngày 20/12/2023: Hưởng trọn niềm vui thiên hạ, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con rồng trời sinh đã có lộc về đường quan lộ, mọi việc với các bạn diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Với tố chất thông minh sẵn có, năng lực hơn người, lại thêm tinh thần hiếu học, nhìn chung đường công danh tài lộc của con giáp này tương đối sáng.

Nói theo cách của người xưa thì những người tuổi Thìn có năng lực phi phàm, thường có thể đứng ở một góc độ mà người khác không nhìn thấy để đánh giá vấn đề và luôn gặp nhiều may mắn.

Đây là những yếu tố giúp các bạn có thể vươn lên đứng đầu đám đông, phát huy vai trò của người chỉ huy, dẫn dắt đúng 5h sáng thứ Tư ngày 20/12/2023. Bất luận sóng gió có lớn đến đâu cũng khó có thể đánh bại được con giáp này. Nếu như làm người đứng đầu một công ty, những người sinh năm Thìn nhất định sẽ mở rộng được sự nghiệp, thành tích sẽ mỗi ngày một lớn.

Những người tuổi Thìn thực sự rất phù hợp với vị trí của người lãnh đạo, đứng đầu, đồng thời cũng là nhân vật có thể tạo ra nhiều tiền từ năng lực và sự cố gắng không mệt mỏi, làm việc rất có nguyên tắc của bản thân.

3 con giáp được Thần Phật ban phát vận may đúng 5h sáng thứ Tư ngày 20/12/2023: Hưởng trọn niềm vui thiên hạ, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 19/12 tu vi ngay 20/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 58 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 3 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 5 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng