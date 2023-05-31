3 con giáp được RẤT LẮM TIỀN NHIỀU CỦA, GIÀU SANG nhất đời, người người ngưỡng mộ 1 BƯỚC LÊN TIÊN, thuận lợi đủ đường vào 15h04 ngày 15/04/2023 âm lịch

Tuổi Tý làm gì cũng thuận, bản tính thông minh, nhanh nhẹn nên đánh đâu thắng đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này này thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Vận tài lộc cũng đón nhiều may mắn, đặc biệt là những người muốn thử vận may mắn vào trò trúng thưởng. Tuy nhiên thần Tài cảnh báo tuổi Tý lộc không trường tồn, nếu ham mê phát tài nhanh rất dễ vỡ nợ.

Ngược lại, vận trình tình cảm có phần ảm đạm. Có vẻ bản mệnh đang quá tin người và dễ bị lừa trong chuyện yêu đương, bạn bè. Sống hiền lành quá đôi khi lại chính là đang tạo điều kiện cho người khác ức hiếp mình.

Tỷ Kiên lâm vận gây bất lợi cho công việc của tuổi Sửu, tuổi này càng trẻ thì càng hay bị người khác làm khó khi đi làm. Bên cạnh đó nhiều người dễ bị chính người làm ăn thân thiết với mình trở mặt, lòng người khó đoán, chỉ trách bạn đã tin tưởng người khác quá nhiều. Con giáp này không có tin vui trong tiền bạc vì dạo gần đây công việc không thuận lợi, tiền cũng khó kiếm. Với đồng lương bấp bênh ít ỏi của mình, bạn rất khó để tiết kiệm và khó quản lý chi tiêu, nên tìm thêm một công việc tay trái để đỡ đần khó khăn trong thời gian này.

Ngũ hành Thổ - Thổ tương hòa cho biết con giáp này khá bình yên trong chuyện tình cảm. Trong bất kì hoàn cảnh nào bạn cũng có thể kết giao thêm bạn bè, mở rộng mạng lưới quan hệ. Thời gian tới nên mở rộng cánh cửa ngoại giao để cho quý nhân tìm đến mình nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần rất may mắn. Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui, bản mệnh xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình. Tuổi Dần có dấu hiệu hao tài, vì mù quáng tin tưởng người khác nên đặt tiền bạc vào tay kẻ chẳng đáng tin. Rủi ro là khả năng lấy lại được tiền rất thấp, bản mệnh có thể phải chấp nhận đánh mất đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình vất vả mới có được.

Vận trình tình cảm xuống dốc. Rất có thể bản mệnh sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong gia đình, bạn bè vì tính khí của mình. Hôm nay con giáp này bỗng trở thành người thiếu kiên nhẫn và điềm đạm hơn so với lúc bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm