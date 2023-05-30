HỐT TRỌN Ổ VÀNG: 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, hứng trọn vinh hiển, phúc đức tích lũy đến ngày phát tài, cập bến giàu có trong ngày cuối tuần 4/6/2023

Nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.

Kim sinh Thủy giúp đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài.

Tuổi Tuất thể hiện được sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Con giáp này nắm vững chuyên môn nên khi triển khai công việc khá thuận lợi, không gặp bất cứ vướng mắc nào. Bản mệnh còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, xây dựng mối quan hệ hòa hảo nơi làm việc.

Mối quan hệ tình cảm ngày càng có dấu hiệu nhạt nhòa nhưng cả bản mệnh và nửa kia đều không có ý định hâm nóng hay hàn gắn. Có lẽ ai cũng đều có những mối bận tâm riêng mà quên rằng tình yêu không được thường xuyên vun vén sẽ chẳng thể lâu dài được. Về sức khỏe, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Bắc phía ngoài phòng, giường ngủ... Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu bị Tương Phá ám hại, bạn cảm thấy khá mệt mỏi khi làm việc chăm chỉ nhưng hiệu quả lại không cao. Bạn đang rất nỗ lực trong công việc nhưng dường như chưa đúng phương pháp, đâm ra càng làm càng trì trệ. Tuy nhiên dù có mất kiên nhẫn cũng không thay đổi được điều gì, bạn nên lấy lại sự bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo và tìm cách xoay chuyển tình thế. Thời gian này bạn đang ấp ủ nhiều dự định kinh doanh, tuy vậy đây không phải khoảng thời gian thích hợp. Dậu hãy xem xét mọi việc thật kĩ, lựa chọn thời điểm phù hợp hơn, tránh mạo hiểm mà tiêu tốn tiền bạc. Chậm một chút mà chắc chắn và bảo toàn được tiền của vẫn tốt hơn là nóng vội và hối hận vì sự nông nổi của bản thân.

Tình duyên không như ý càng khiến cho con giáp này càng thêm buồn bã. Hai người thường xuyên cãi vã to tiếng chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu không giảm bớt cái tôi, chuyện tan vỡ sẽ sớm xảy ra. Người độc thân thiếu sự chủ động nên tình trạng hiện tại vẫn không có thay đổi là mấy.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm