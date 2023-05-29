HOAN HỶ ĐÓN PHẬT BÀ: 3 con giáp thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông, gánh tiền về nhà, qua cơn đại hạn, phú quý đề huề vào cuối tuần 3-4/6/2023

Tuổi Dậu độc thân có những suy nghĩ tích cực trong chuyện tình cảm. Bạn mở lòng và sẵn sàng tiếp chuyện với người khác giới. Có thể, bạn sẽ tìm được người phù hợp. Các cặp vợ chồng ngày càng thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Bạn hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm riêng nên chẳng còn chấp nhặt với người ấy. Thay vào đó, hai người thay đổi để hòa hợp với nhau hơn.

Thiên Tài đem tới cơ hội hái ra tiền cho bản mệnh. Con giáp này thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi cầm trong tay số tiền từ trên trời rơi xuống, bạn nên có kế hoạch đầu tư, chi tiêu đúng đắn, nếu không thì của thiên cũng trả địa.

Tự Hình chiếu mệnh, người tuổi Hợi thường hay băn khoăn, do dự khi đưa ra các quyết định. Bạn thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình nên luôn lo sợ thất bại, khó khăn. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng dễ bỏ lỡ những cơ hội đem về tài lộc. Hãy coi đây là bài học để rút kinh nghiệm trong tương lai. Bản mệnh nên tin tưởng hơn vào khả năng của mình, dám thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới.

Thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Lộ trình công danh của con giáp tuổi Thìn vẫn mãi dậm chân tại chỗ, bạn có nỗ lực và sự cố gắng nhưng lại thiếu đi quyết tâm, mới chút khó khăn đã vội chán nản muốn bỏ cuộc. Vận trình tài chính dự báo sắp đón tin vui bất ngờ, tiền bạc lương thưởng cứ thế ùn ùn kéo về.

Yêu đương buồn vui lẫn lộn, con giáp độc thân gặp gỡ trò chuyện nhiều nhưng lại chẳng thể gắn bó với ai lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm