Trong ngày lễ Phật Đản 15/4 âm lịch: 3 con giáp đón nhận túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như ‘ngựa phi mã’, cuộc sống vạn điều suôn sẻ, may mắn vồ vập, tình ái đơm hoa

Người tuổi Thìn nhờ gặp Tam Hợp với địa chi ngày nên nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo. Tình cảm suôn sẻ trở thành động lực để bạn thêm cố gắng trong sự nghiệp. Mọi việc trong ngày khá hanh thông, bản mệnh không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết.

Con giáp này cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích, bởi nếu không kiểm soát việc chi tiêu, bạn có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy.

Tuổi Tị đang có được sự tập trung cao độ trong công việc. Bạn cảm thấy tràn đầy cảm hứng sáng tạo, sẵn sàng làm thứ gì đó mới mẻ, thú vị để gây được ấn tượng với cấp trên và cũng là củng cố vị trí hiện tại của mình. Với nỗ lực hiện tại, bạn chắc chắn sẽ nhận được thành quả xứng đáng đấy. Cùng với công việc suôn sẻ, vận trình tài lộc của những chú Rắn cũng khá vững vàng, không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc hay chi tiêu thường ngày. Dù vậy, con giáp này vẫn nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, hợp lý, chớ nên ỷ lại có tiền mà chi tiêu hoang phí nếu không chẳng mấy chốc sẽ cháy túi đấy.

Thủy – Hỏa xung khắc, mối quan hệ lứa đôi, vợ chồng có phần xa cách khi cả hai đang thiếu đi sự sẻ chia. Lời khuyên dành cho con giáp này là đừng đòi hỏi quá nhiều ở đối phương. Nếu không thì cả đời bạn sẽ chỉ chạy theo một thứ gì đó mà không thật sự tận hưởng tình yêu đang ở ngay trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ phải chú ý trong các mối quan hệ. Sự nóng nảy của bản mệnh khi có ai đó suy nghĩ trái ngược với mình sẽ nhận lại phản kháng của đối phương. Nếu không muốn thế thì đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Việc hợp tác làm ăn, kinh doanh trong ngày cũng khó mà trôi chảy. Điều khoản hai bên đưa ra không phù hợp với yêu cầu và mong muốn của bên kia nên khó mà đi tới thống nhất. Việc này làm ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ làm ăn của đôi bên.

Thêm vào đó, con giáp này còn có điềm tranh cãi bất hòa với thành viên trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên đôi bên có thể to tiếng với nhau, lời qua tiếng lại khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy cũng đều khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm