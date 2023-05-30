Trong ngày lễ Phật Đản 15/4 âm lịch: 3 con giáp đón nhận túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như ‘ngựa phi mã’, cuộc sống vạn điều suôn sẻ, may mắn vồ vập, tình ái đơm hoa

Tâm linh - Tử vi 30/05/2023 14:53

Nguồn thu nhập ổn định nhờ tiền lương của công việc chính, đồng thời còn có kế hoạch chi tiêu hợp lý nên nguồn tài chính của 3 con giáp này tăng đáng kể.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nhờ gặp Tam Hợp với địa chi ngày nên nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo. Tình cảm suôn sẻ trở thành động lực để bạn thêm cố gắng trong sự nghiệp. Mọi việc trong ngày khá hanh thông, bản mệnh không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết.

Con giáp này cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích, bởi nếu không kiểm soát việc chi tiêu, bạn có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy.

Trong ngày lễ Phật Đản 15/4 âm lịch: 3 con giáp đón nhận túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như ‘ngựa phi mã’, cuộc sống vạn điều suôn sẻ, may mắn vồ vập, tình ái đơm hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tị đang có được sự tập trung cao độ trong công việc. Bạn cảm thấy tràn đầy cảm hứng sáng tạo, sẵn sàng làm thứ gì đó mới mẻ, thú vị để gây được ấn tượng với cấp trên và cũng là củng cố vị trí hiện tại của mình. Với nỗ lực hiện tại, bạn chắc chắn sẽ nhận được thành quả xứng đáng đấy. Cùng với công việc suôn sẻ, vận trình tài lộc của những chú Rắn cũng khá vững vàng, không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc hay chi tiêu thường ngày. Dù vậy, con giáp này vẫn nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, hợp lý, chớ nên ỷ lại có tiền mà chi tiêu hoang phí nếu không chẳng mấy chốc sẽ cháy túi đấy.

 

Thủy – Hỏa xung khắc, mối quan hệ lứa đôi, vợ chồng có phần xa cách khi cả hai đang thiếu đi sự sẻ chia. Lời khuyên dành cho con giáp này là đừng đòi hỏi quá nhiều ở đối phương. Nếu không thì cả đời bạn sẽ chỉ chạy theo một thứ gì đó mà không thật sự tận hưởng tình yêu đang ở ngay trước mắt.

Trong ngày lễ Phật Đản 15/4 âm lịch: 3 con giáp đón nhận túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như ‘ngựa phi mã’, cuộc sống vạn điều suôn sẻ, may mắn vồ vập, tình ái đơm hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ phải chú ý trong các mối quan hệ. Sự nóng nảy của bản mệnh khi có ai đó suy nghĩ trái ngược với mình sẽ nhận lại phản kháng của đối phương. Nếu không muốn thế thì đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Việc hợp tác làm ăn, kinh doanh trong ngày cũng khó mà trôi chảy. Điều khoản hai bên đưa ra không phù hợp với yêu cầu và mong muốn của bên kia nên khó mà đi tới thống nhất. Việc này làm ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ làm ăn của đôi bên.

Thêm vào đó, con giáp này còn có điềm tranh cãi bất hòa với thành viên trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên đôi bên có thể to tiếng với nhau, lời qua tiếng lại khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy cũng đều khó chịu.

Trong ngày lễ Phật Đản 15/4 âm lịch: 3 con giáp đón nhận túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như ‘ngựa phi mã’, cuộc sống vạn điều suôn sẻ, may mắn vồ vập, tình ái đơm hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

THẦN TÀI TRAO VẬN MAY: 3 con giáp được chiếu cố nên PHÚC LỘC đầy nhà, sự nghiệp hanh thông, sớm đạt được kết quả như ý muốn, trở thành đại gia cuối tháng 6/2023

THẦN TÀI TRAO VẬN MAY: 3 con giáp được chiếu cố nên PHÚC LỘC đầy nhà, sự nghiệp hanh thông, sớm đạt được kết quả như ý muốn, trở thành đại gia cuối tháng 6/2023

Trong tháng 6/2023 này 3 con giáp sẽ không thiếu tiến, may mắn đồng hành trong thời gian dài, sẽ giàu sang phú quý khiến ai cũng ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 33 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 2 giờ 33 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý