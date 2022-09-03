3 con giáp từ nay (3/9) đến cuối năm 2022, vận hạn tam tai, gặp chuyện xui rủi, nhẹ thì trầy xước ngoài da, nặng thì gãy mất tay chân, hạn sông nước xe cộ đều khó tránh khỏi

Là con giáp xui xẻo từ nay (3/9) đến cuối năm 2022 nên phải đối diện với khó khăn ngay vào thời điểm đầu tuần. Bạn liên tiếp gặp phải lời dị nghị của đồng nghiệp, làm việc gì cũng không được ủng hộ nên khó thu được thành quả như ý. Tuy nhiên, bạn nên tin tưởng vào bản thân và học cách bỏ ngoài tai những điều sai trái.

Người làm ăn kinh doanh trước mắt vẫn chưa thể thu được một khoản lãi lời ổn định. Bạn nên tiếp tục cố gắng đi theo con đường mà mình đã chọn và nhanh chóng cải thiện những điểm yếu của mình.

Trên phương diện chi tiêu, Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực. Bản mệnh cần đặc biệt hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

Phương diện tình cảm khá ảm đạm trong tuần này. Bản mệnh và nửa kia thường xuyên tranh cãi với nhau, dù vấn đề giữa đôi bên vô cùng nhỏ nhặt. Nếu cứ tiếp tục chấp nhặt đối phương như vậy, quan hệ giữa hai người sẽ chẳng thể nào bền lâu được.

Tuổi Tý

Từ nay (3/9) đến cuối năm 2022, người tuổi Tý được dự báo sẽ có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo con giáp này làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau.

Ảnh minh họa: Internet

Họa thị phi luôn rình rập, bạn có thể bị kéo vào vòng xoáy đó, hoặc bị giảm uy tín theo cách không hề mong muốn. Từ nay (3/9) đến cuối năm 2022, bạn cũng cần tỉnh táo trong những quyết định đầu tư tài chính hay mua sắm của mình, nếu không rất dễ hao tài không đáng. Những kẻ xấu bụng cũng có thể lợi dụng lúc này để dẫn dụ bạn vào tròng hòng chiếm đoạt tài sản.

Tuổi Tị

Theo tử vi người tuổi Tị từ nay (3/9) đến cuối năm 2022 cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, khiến cho vận trình sa sút. Bản mệnh đảm nhận nhiều trọng trách, nhưng vô tình cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh. Phàm những chuyện chưa từng làm qua chớ nên tự cho mình là đúng mà cần phải xem xét kỹ tình hình, tham khảo ý kiến của người đi trước rồi mới hành động.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tuổi Tị cũng không được tin người quá mức, nếu không dễ bị kẻ tiểu nhân làm cho u mê, bị lừa gạt lúc nào chẳng hay. Lúc đó chẳng những công việc không được suôn sẻ mà uy tín cũng bị tổn hại, tiền bạc cũng hư hao không ít.

Đặc biệt, nếu có ý định hợp tác làm ăn thì con giáp này cần phải học cách nhìn người. Đừng chỉ nhìn vào tiềm lực tài chính mà còn phải xem nhân cách đạo đức của đối phương, nếu không dễ trao trứng cho ác, tự mình hại mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.