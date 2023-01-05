3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (5/1/2023), Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, tiền tài hanh thông, vận trình suôn sẻ đủ đường, cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 05/01/2023 06:24

Tử vi hôm nay 5/1/2023 cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh giúp đỡ, bùng nổ tài lộc, đường công danh sự nghiệp vô cùng xán lạn.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn lấy lao động là niềm đam mê, Sửu luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ cần bản thân đủ nỗ lực và chắt chiu số cơ hội đến với mình nhất định thành công sẽ tới với con giáp này. 

Tử vi hôm nay 5/1/2023, con đường tương lai phía trước của Sửu sẽ diễn ra vô cùng tươi sáng khi họ được Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với con giáp này nhiều vô kể. Đường tài lộc được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của. Nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài.

Trong ngày này vận may cũng như cơ hội ập đến liên tiếp, chỉ cần tuổi Sửu nắm được cơ hội, tập trung làm giàu, chẳng mấy chốc bản mệnh sẽ giàu sang phú quý, tiền bạc khỏi lo, sống đời an yên, hưởng thụ.

con giap 1
Tử vi hôm nay 5/1/2023, con đường tương lai phía trước của Sửu sẽ diễn ra vô cùng tươi sáng khi họ được Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với con giáp này nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay 5/1/2023, vận trình của người tuổi Thân sẽ diễn ra rực rõ, tài lộc dồi dào. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của bản thân và nhận, thăng quan tiến chức không ngừng.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải lưu ý một điều đây là năm sự nghiệp bán cát bán hung, có cát tinh che chở nhưng cũng không ít hung tinh rình rập gây điều tiếng thị phi bất cứ lúc nào. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió.

Trong thời gian này các mối quan hệ của Thân cũng có dấu hiệu phát triển. Con giáp may mắn gặp gỡ được nhiều nhân vật có tiếng trong lĩnh vực mà mình theo đuổi, mở ra con đường phát triển sau này. Cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no với khoản tiền kếch xù từ việc đầu tư. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay 5/1/2023, vận trình của người tuổi Thân sẽ diễn ra rực rõ, tài lộc dồi dào. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của bản thân và nhận, thăng quan tiến chức không ngừng. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay 5/1/2023, vận thế của người tuổi Hợi trong khoảng thời gian này sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, có cát tinh soi chiếu, có quý nhân phù hộ.

Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, con giáp này có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, sự nghiệp cứ thăng tiến đi lên không ngừng trong thời gian này. Cùng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của Hợi, thu nhập cũng tăng lên gấp ba gấp bốn và có nhiều cơ hội làm giàu hơn nữa trong tương lai. 

Tuy nhiên, chuyện tình cảm có phương hướng không được suôn sẻ cho lắm. Đặc biệt là với những ai đã yên bề gia thất khi do ngũ hành xung khắc lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là Cô Thần chiếu mệnh nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm, điềm báo có sự rạn nứt, nghiêm trọng có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi, ly hôn. Người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng.

con giap 3
Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, con giáp này có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, sự nghiệp cứ thăng tiến đi lên không ngừng trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 4 ngày tới (5/1 - 8/1), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp chạm tay vào vinh quang, tiền tài xán lạn, cuộc sống phất lên như diều gặp gió

Tử vi 4 ngày tới (5/1 - 8/1), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp chạm tay vào vinh quang, tiền tài xán lạn, cuộc sống phất lên như diều gặp gió

Tử vi 4 ngày tới có đến 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, tiền nhiều vô kể, sắm sửa thoải mái cũng hết, sự nghiệp có sự đổi mới, tài lộc hanh thông, cuộc sống diễn ra ấm êm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 5/1/2023 Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 3 con giáp giàu có 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 52 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng