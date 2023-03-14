3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (14/3/2023): Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc dồi dào, tiền về như thác đổ, cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 07:45

Tử vi hôm nay có đến 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, sự nghiệp gặp nhiều may mắn, tình tiền đủ đầy và viên mãn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, trong hôm nay những người tuổi Dậu sẽ có đường hậu vận vô cùng may mắn khi cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ dễ gặp may mắn, được quý nhân trợ lực. Dù vậy, họ cũng có năng lực không hề tầm thường với sự nhạy bén hiếm ai có. 

Nếu chịu khó học hỏi, không ngừng đổi mới tư duy, con giáp này nhất định có thể làm nên nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo tới nhà. Từ đó giúp cho sự nghiệp lẫn tài chính của con giáp này ngày càng được củng cố và không còn phải lo lắng về tài chính. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong hôm nay những người tuổi Dậu sẽ có đường hậu vận vô cùng may mắn khi cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ dễ gặp may mắn, được quý nhân trợ lực. Dù vậy, họ cũng có năng lực không hề tầm thường với sự nhạy bén hiếm ai có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay 14/3/2023, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Thậm chí một vài người còn gặp may mắn khi trúng số giải đặc biệt nữa đấy. 

Song bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần chú ý sức khỏe. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

con giap 2
Tử vi hôm nay 14/3/2023, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay cho biết vận trình công việc của người tuổi Mùi đều diễn ra hanh thông. Thần may mắn giúp con giáp dễ dàng hoàn thành được các nguyện vọng còn dang dở từ trước tới nay. Bản mệnh còn có cơ hội được lấn sân thử sức ở những lĩnh vực hoàn toàn mới để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của bạn cũng bước sang một nấc thang mới. 

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà tuổi Mùi còn may mắn trên đường tinh duyên. Cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Nhìn chung, thời vận sắp tới của Mùi không có gì đáng ngại.

con giap 3
Tử vi hôm nay cho biết vận trình công việc của người tuổi Mùi đều diễn ra hanh thông. Thần may mắn giúp con giáp dễ dàng hoàn thành được các nguyện vọng còn dang dở từ trước tới nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 13/3 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài đứng sau hỗ trợ, tiền tài xán lạn, sự nghiệp thăng tiến, vận trình lên hương

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 13/3 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài đứng sau hỗ trợ, tiền tài xán lạn, sự nghiệp thăng tiến, vận trình lên hương

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay có tới 3 con giáp được dự báo sẽ có nhiều bước tiến trong sự nghiệp, tài lộc rực rỡ, vận trình suôn sẻ, may mắn đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 14/3/2023 tu vi ngay 14/3 tử vi 12 con giáp ngày 14/3 Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi 3 con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 43 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 47 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều