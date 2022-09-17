Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu từ tuần mới (19/9 – 25/9) trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong tuần mới (19/9 – 25/9), chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Trong tuần mới (19/9 – 25/9), người tuổi Tuất được tử vi dự báo sẽ có được nhiều bước đột phá. Công việc nhiều phần thêm thuận lợi, người tuổi này làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ đạt được thành công.

Họ được cấp trên đánh giá cao và hoàn toàn có thể mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương. Không những vậy, túi tiền của người tuổi này cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần.

Người tuổi Tuất cần phát huy thế mạnh của mình và tận dụng tốt những nguồn lực mà mình đang có.

Muốn sự nghiệp thành công, tuổi Tuất nên tập trung cao độ vào tuần mới (19/9 – 25/9). Thời điểm này tài chính của bạn có dấu hiệu tăng lên cũng là nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của bạn trong cả năm.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (19/9 – 25/9), tuổi Thân đón vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của mình trong công việc, mặc dù đôi khi vẫn gặp chút trở ngại nhưng nhờ sự thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt nên vẫn thuận lợi vượt qua, đổi lại ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

Đường tài lộc lại càng rực sáng hơn nữa, tài sản tích góp ngày càng đầy hơn. Con giáp này đang có cơ may phát tài rất lớn, đặc biệt là người buôn bán kinh doanh. Chuyện làm ăn tiến hành thuận lợi khiến cho tiền bạc ào ào đổ về nhà, chẳng lo túng thiếu.

Với người làm công ăn lương, những ai đã cống hiến cho công việc có thể được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng. Còn nếu muốn cải thiện cuộc sống, bạn có thể nhận thêm các công việc làm thêm với mức lương phù hợp. Vận may đang ở ngay trước mặt, bạn nên dành thời gian cân nhắc để gia tăng tài sản của mình đi nhé.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm