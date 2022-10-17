3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (17/10) nhờ Thần Tài kề bên, từ nay "chân trái đứng trên núi vàng, chân phải dẫm lên núi bạc", tiền tỷ cầm liền tay, trở thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 04:27

Chiều nay, 3 con giáp sau phúc khí vô bờ, tiền tài trải dài từ Đông sang Tây vẫn chưa hết, cuộc đời tựa gấm, tương lai xán lạn. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Ngọ

Chiều nay, tuổi Ngọ là một trong những con giáp được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc có nhiều bước ngoặt đáng chú ý. 

Tử vi học có nói, được sao Kim Quỹ - một vì sao đem lại may mắn về tiền bạc chiếu rọi, tuổi Ngọ rất dễ phát tài, phát lộc, chỉ cần bản thân luôn nỗ lực, chăm chỉ và không ngại khó khăn thì con đường công danh, sự nghiệp của họ không có gì cần phải lo lắng vào chiều nay. 

Nếu thời gian trước, tuổi Ngọ được khuyên nên kiềm chế sự nóng nảy của họ, bình tĩnh chờ thời cơ thì chiều nay chính là lúc họ "bung lụa", thể hiện hết khả năng của bản thân cho việc kiếm tiền, làm giàu. 

Tuổi Ngọ trời sinh đã là những người rất năng nổ, hoạt bát, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Ưu điểm của họ là sự nhiệt huyết, hết mình không chỉ với công việc mà còn với cả những người mà họ quan tâm và yêu thương. Tuy nhiên bên cạnh đó, đôi khi sự nhanh nhảu đoảng lại dễ khiến người tuổi Ngọ làm hỏng việc lớn. Biết phát huy điểm tốt, hạn chế nhược điểm, tuổi Ngọ sẽ ngày càng đạt được nhiều thành công và viên mãn trong cuộc sống cũng như trong công việc.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (17/10) nhờ Thần Tài kề bên, từ nay 'chân trái đứng trên núi vàng, chân phải dẫm lên núi bạc', tiền tỷ cầm liền tay, trở thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần - Ảnh 1
Tuổi Ngọ trời sinh đã là những người rất năng nổ, hoạt bát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ làm điều mình muốn, dù có bị người khác ngăn cản thế nào đi chăng nữa. Nói một cách khác, họ là những kẻ "cứng đầu". Trong một số hoàn cảnh, điều này có nghĩa là họ sẽ không lùi bước trước khó khăn, luôn kiên cường tiến về phía trước. Ngược lại, trong một số trường hợp, họ bị coi là những kẻ bảo thủ, cứng nhắc. 

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, thời gian trước tài vận tương đối "im ắng", thì chiều nay sẽ là thời điểm "thiên thời, địa lợi" tuyệt vời cho người tuổi Thân, chỉ còn đợi có "nhân hòa" nữa là họ đã có đủ các yếu tố để "phất lên" nhanh chóng. 

Theo các chuyên gia phong thủy, chiều nay là lúc họ có thể nghiên cứu khả năng kinh doanh tay trái. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là người tuổi Thân "nhắm mắt" đầu tư. Hãy nghiên cứu kỹ, thận trọng mọi bước đi và không bao giờ "đặt hết trứng vào một giỏ" luôn là lời khuyên cần thiết cho những người tuổi Thân.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (17/10) nhờ Thần Tài kề bên, từ nay 'chân trái đứng trên núi vàng, chân phải dẫm lên núi bạc', tiền tỷ cầm liền tay, trở thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần - Ảnh 2
Tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ làm điều mình muốn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con giáp tuổi Thìn rất giàu tình cảm, đồng thời không quan tâm đến danh và tài sản. Họ cũng là những người có một khiếu hài hước bẩm sinh.

Về tài lộc, chiều nay, những người cầm tinh con giáp tuổi Thìn sẽ có tài lộc dồi dào, vận xui không chỉ tan biến mà những chuyện vui cũng đến gấp đôi.

Công việc thành công, kinh doanh lộc lá dồi dào, cuộc sống của người tuổi Thìn suôn sẻ hạnh phúc, sắp tới sẽ gặp được thành tựu lớn lao, hanh thông, an nhàn hưởng phú quý.

Nếu thời gian trước chi tiêu tằn tiện, cuộc sống khó khăn thì chiều nay sẽ rủng rỉnh chi tiêu, xài gì cũng được. Con giáp tuổi Thìn sẽ bắt đầu gặt hái thành quả trong sự nghiệp. Những cố gắng trước đây của họ cũng sẽ không vô ích, cuộc sống sẽ sung túc dần lên.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Ngày mai, 3 con giáp sau đón một tuần mới ngập tràn may mắn, hạnh phúc suốt cả tuần, công việc có nhiều điểm sáng khiến tâm trạng phấn khởi hơn.

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