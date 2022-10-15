3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (15/10) nhờ Thần Tài "yên vị" trong nhà, Thần Phật dẫn lối, từ đây "tay trái ôm bọc vàng, tay phải ôm bạc tỷ", đón hỷ sự lâm môn tưng bừng ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 04:37

Chiều nay, 3 con giáp được Thần Tài và Thần Phật phù trợ mạnh mẽ, chuyện trúng số trong tầm tay, đổi đời từ lúc này. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn có EQ cao, làm gì cũng tích cực, lạc quan. Trong chiều nay, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, dễ được người khác giúp đỡ, được sếp coi trọng. Nhìn chung, đây là lúc thích hợp để làm việc chăm chỉ hơn, thể hiện tài năng của bản thân.

Trong lúc phát triển bản thân, thu nhập của họ theo đó mà tăng lên, đào hoa cũng tự động tới. Tuổi Tuất còn độc thân có khả năng cao sẽ gặp được nửa kia và sẽ có cho mình một mối tình ngọt ngào.

Bên cạnh đó, đường tình duyên cũng rộng mở. Những ai chưa kết hôn dễ gặp được một nửa định mệnh, từ đó bước lên con đường hạnh phúc ngập tràn.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (15/10) nhờ Thần Tài 'yên vị' trong nhà, Thần Phật dẫn lối, từ đây 'tay trái ôm bọc vàng, tay phải ôm bạc tỷ', đón hỷ sự lâm môn tưng bừng ngày cuối tuần - Ảnh 1
Người tuổi Tuất vốn có EQ cao, làm gì cũng tích cực, lạc quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chiều nay, những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Sửu. Một trong số những mong ước từ lâu của họ sẽ trở thành hiện thực. Vận may của họ trong chiều nay cực kì hanh thông, tài lộc cực phát, cơ hội kiếm tiền tự dâng đến tận cửa giúp họ trở thành người có tiền trong mắt bạn bè. Cuộc sống của họ thuận buồm xuôi gió, công danh tài vận đều hanh thông, có quý nhân phù trợ, được nhiều người giúp đỡ nên cần tận dụng thời cơ để nắm bắt mọi cơ hội.

Họ luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, tính tình cởi mở nên dễ thu hút sự chú ý của các quý nhân, nhờ thế mà công việc cũng như đường tài lộc của họ sẽ đặc biệt thuận lợi. Về sự nghiệp, chiều nay mọi thứ được dự đoán là sẽ vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Sửu cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt được những thành tựu phi thường.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (15/10) nhờ Thần Tài 'yên vị' trong nhà, Thần Phật dẫn lối, từ đây 'tay trái ôm bọc vàng, tay phải ôm bạc tỷ', đón hỷ sự lâm môn tưng bừng ngày cuối tuần - Ảnh 2
Chiều nay, những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tý

Người tuổi Tý sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm "đằng cán", hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Chiều nay, tài lộc của người tuổi Tý hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều. Thứ duy nhất người tuổi Tý cần làm là chịu khó quan sát, học hỏi kiến thức từ những thứ nhỏ nhặt nhất và nắm bắt mọi cơ hội.

Sự nghiệp của người tuổi Tý trong hôm nay được dự báo sẽ có sự thăng tiến, càng làm càng có động lực, tài lộc tăng không ngừng. Thu nhập của họ cũng sẽ được cải thiện. Dù xuất hành lúc nào, tuổi Tý đều gặp được chuyện vui và những điều may mắn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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