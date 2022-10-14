Bước sang ngày mai, thứ Bảy (15/10), Thần Tài phù trợ, 3 con giáp bổng lộc nhiều như thác lũ, cơ hội tăng lương tiến chức trong tầm tay, tiền tài nhân đôi, may mắn nhân bốn, an nhàn đón cuối tuần vinh hoa

Ngược lại, tuổi Mão còn lấy đó làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái được thành công trong tương lai. Tử vi học có nói, ngày mai (15/10), tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội hoàng kim có một không ai, nếu biết nắm bắt có thể sẽ đổi đời trong tích tắc.

Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ, siêng năng, hiền lành, không ngại việc khó mà chỉ biết làm hết sức mình để xây dựng cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Thời gian vừa qua, tuổi Mão đã trải qua không ít vất vả, khó khăn về tinh thần lẫn vật chất nhưng họ không xem đó là điều xui xẻo.

Dự kiến cuối tháng, tuổi Mão không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh.

Đặc biệt, ngày mai được xem là giai đoạn rực rỡ nhất, nếu có muốn làm gì thì hãy dồn sức vào thời điểm này, không những gặp nhiều may mắn mà còn có thể trở thành đại gia. Những năm tháng về sau không cần lo lắng vì đã viên mãn.

Dự kiến cuối tháng, tuổi Mão không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là những người có nhiều ưu điểm, một trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp. Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Đặc biệt, vào ngày mai (15/10), nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Thìn, đem đến cho họ nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán.

Đặc biệt, vào ngày mai (15/10), nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mai (15/10) là một ngày rất đáng mong chờ của những người tuổi Thân, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong ngày mai của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi học có nói, ngay trong ngày mai này, tuổi Thân với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Vận đào hoa rất vượng, những người tuổi Thân có thể sẽ nhanh chóng có một mối quan hệ tình cảm trong thời gian tới, vì thế nếu đang mong muốn thay đổi tình trạng độc thân của mình thì bạn hãy mở cửa trái tim mình nhé. Bạn sẽ bất ngờ với thành quả vào ngày mai đấy!

​​*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm