3 con giáp trúng số độc đắc vào 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch (21/8 - 30/8), trời ban phú quý, ngồi không hưởng lộc, Ngọc Hoàng ban ơn tiền về chật két, mua nhà tậu xe không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 09:50

3 con giáp may mắn bậc nhất, vận khí xuôi thuận, giàu có vượt bậc, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Vì mục tiêu đã đặt ra, con giáp này sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ. Tử vi 10 ngày cuối tháng 8 âm chỉ rõ, con giáp này sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng, đặc biệt đây sẽ là thời gian đại phát của người tuổi Tuất.

Con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Dù trước đó, Tuất có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng tới đây, Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Có Cát tinh bảo hộ, những chú Chó như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Tuất lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch (21/8 - 30/8), trời ban phú quý, ngồi không hưởng lộc, Ngọc Hoàng ban ơn tiền về chật két, mua nhà tậu xe không cần nghĩ - Ảnh 1
Tử vi 10 ngày cuối tháng 8 âm chỉ rõ, con giáp này sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng, đặc biệt đây sẽ là thời gian đại phát của người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Thân ngày càng thành công và giàu có.

Thời vận của tuổi Thân sẽ đến trong 10 ngày cuối tháng 8 âm. Cuộc đời của Thân như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Thân sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Cuộc sống của con giáp tuổi Thân được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Thân làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Thân gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch (21/8 - 30/8), trời ban phú quý, ngồi không hưởng lộc, Ngọc Hoàng ban ơn tiền về chật két, mua nhà tậu xe không cần nghĩ - Ảnh 2
Cuộc sống của con giáp tuổi Thân được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh, vận may đến không ngừng khiến Thân làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Theo tử vi của 12 con giáp, vận trình tài lộc cũng như công danh sự nghiệp trong 10 ngày cuối tháng 8 âm sắp tới của người tuổi Ngọ tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn mà con giáp này đã dành cho công việc.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong thời điểm này nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch (21/8 - 30/8), trời ban phú quý, ngồi không hưởng lộc, Ngọc Hoàng ban ơn tiền về chật két, mua nhà tậu xe không cần nghĩ - Ảnh 3
Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong thời điểm này nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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