3 con giáp trúng số ĐỘC ĐẮC trong 2 tuần tới, chiến thắng vận xui xẻo, tiền tài lẽo đẽo theo sau, mau mau sắm nhà, ‘phà phà’ ngồi hưởng phú quý.

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 15:30

Khoảng thời gian 2 tuần tới đây, những con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều thành tựu, may mắn đổ vào ‘ào ào’ nên tài lộc vô cùng rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Trải qua khoảng thời gian cực nhọc, biểu hiện rõ nhất là công việc bận ngập đầu ngập cổ, lại nhiều áp lực tứ phía, xui xẻo liên tục đeo bám không ngừng. Ấy vậy mà những chú Trâu vẫn vững vàng tâm trí để vượt qua tất cả, thậm chí cả nghịch cảnh. Chính những cố gắng không ngừng của bạn, Thần Phật tỏ lòng thương, báo cho con giáp này hay tin trong 2 tuần sắp tới, sẽ nhanh chóng ‘đổi vận’, ‘cá chép rồi sẽ hóa rồng’ ngay thôi, bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho những điều may mắn bất ngờ sắp xảy ra.

3 con giáp trúng số ĐỘC ĐẮC trong 2 tuần tới, chiến thắng vận xui xẻo, tiền tài lẽo đẽo theo sau, mau mau sắm nhà, ‘phà phà’ ngồi hưởng phú quý. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 tuần tới, tử vi 12 con giáp cho biết cát khí ngày càng tăng mạnh, những người tuổi Sửu lại có thêm động lực để phấn đấu trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu của mình. Chính những nổ lực không ngừng của bạn, mà năm nay chắc chắn lương, thưởng Tết sẽ đều tăng cao bất ngờ so với năm ngoái, người làm công ăn lương không phải quá áp lực chuyện ảnh hưởng dịch bệnh hồi đầu năm. Ngược lại, đương số có tâm thế thoải mái, năm sau đón Tết Nguyên Đán đầy tự tin với túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người rất lý trí, giỏi tính toán và có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ khá tỉnh táo, biết suy xét, cân nhắc kỹ càng chứ không mù quáng, cực đoan. Họ luôn tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước trước khi làm bất cứ việc gì.

3 con giáp trúng số ĐỘC ĐẮC trong 2 tuần tới, chiến thắng vận xui xẻo, tiền tài lẽo đẽo theo sau, mau mau sắm nhà, ‘phà phà’ ngồi hưởng phú quý. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần sắp tới, vận trình của người tuổi Tỵ ngày càng suôn sẻ. Họ được dự báo sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi trong tương lai gần. Người làm công ăn lương, trải qua chuỗi ngày cơ cực, chạy đôn chạy đáo với công việc, 2 tuần tới bất ngờ có thể sẽ nhận được những dự án giúp gia tăng thu nhập, bởi đối tác thấy được sự chăm chỉ của bạn trong những qua. Trong khoàng thời gian này, con giáp này chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt, lương thưởng tăng nhiều, được cấp trên xem trọng, tín nhiệm bởi những dự án mà bạn may mắn có được.

Trong 2 tuần tới, những người tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt, phất lên như ‘diều gặp gió’, ký được nhiều hợp đồng lớn lợi nhuận cao, các thương vụ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi như mong đợi.

Trong khoảng thời gian dài, người tuổi Tỵ chưa có công việc hoặc công việc bấp bênh khiến tiền tài ‘rời cửa’, trong những ngày sắp tới bạn chắc chắn sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân, nâng cao thu nhập, cuộc sống khởi sắc hơn so với khoảng thời gian trước.

Tuổi Hợi

Vận tài lộc của người tuổi Hợi trong 2 tuần sắp tới này sẽ vô cùng khởi phát thấy rõ. Thực Thần cũng báo tin vui khi mà bạn chấp nhận mạo hiểm để làm nên điều bất ngờ. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, khiến cho bản mệnh cũng phải ngạc nhiên về những gì mình có được trong tay.

2 tuần tới, bản mệnh cũng sẽ được quý nhân se duyên dẫn lối, giúp mình tìm được một nửa yêu thương. Quý nhân sẽ khiến bạn thực sự tỏa sáng giữa đám đông bởi sức hút của chính mình.

Trong thời gian này, nếu bản mệnh có kế hoạch gì quan trọng thì nên tiến hành ngay bởi tỉ lệ thành công rất cao. Ngoài ra bản mệnh cũng nên giúp đỡ cả những người xung quanh nữa vì có thể trong tương lai đối phương lại trở thành quý nhân của bản mệnh thì sao.

3 con giáp trúng số ĐỘC ĐẮC trong 2 tuần tới, chiến thắng vận xui xẻo, tiền tài lẽo đẽo theo sau, mau mau sắm nhà, ‘phà phà’ ngồi hưởng phú quý. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Đúng 12 giờ ngày mai ( 6/8/2022) 3 con giáp lộc lá nổ tưng bừng, tiền tài đầy túi, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12 giờ ngày mai ( 6/8/2022) 3 con giáp lộc lá nổ tưng bừng, tiền tài đầy túi, sự nghiệp thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp đúng 12 giờ trưa mai (6/8/2022) cho thấy thứ bảy này là một ngày cực kì may mắn từ công việc, tiền bạc hoan hỷ, mọi thứ đều rất thuận lợi, nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

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