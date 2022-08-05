3 con giáp hưởng lộc phát vào cuối tháng 8, sự nghiệp thăng hoa vào đầu tháng 9, đổi vận như 'diều gặp gió'

Mọi vấn đề phát sinh trong công việc vào thởi điểm này đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Mọi chuyện diễn ra đúng như mong muốn, bạn hoàn thành công việc vô cùng hiệu quả.

Thời gian cuối tháng 8 đầu tháng 9, tử vi 12 con giáp dự báo rằng đường tài lộc của người tuổi Sửu vô cùng hanh thông rộng mở, tiền bạc cứ ào ào đổ về nhà, chất đầy két. Người làm kinh doanh có thêm nhiều vốn liếng để mở rộng quy mô buôn bán, thậm chí bạn còn có thể nhận được cơ hội đầu tư ngoài dự kiến.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này tính tới việc ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô kinh doanh. Bản mệnh nên tận dụng tốt cơ hội này để có tạo cho mình tiền đề vững chắc hỗ trợ cho bước tiến dài trên con đường tiến thân trong tương lai.

Thời điểm cuối tháng 8 và đầu tháng 9, là khoảng thời gian vô cùng thịnh phát với con giáp tuổi Mùi, nhất là phương diện tài lộc hanh thông. Đây là thời điểm tài lộc của tuổi Mùi vượng phát ‘kinh khủng’, kinh doanh thuận lợi, đầu tư có lãi, các hạng mục cuối năm quyết toán hết, thu về lợi nhuận khá cao. Vận may tài lộc ghé thăm người tuổi Mùi. Từ việc hợp tác làm ăn hay kinh doanh đều diễn ra rất thuận lợi, nhờ thế mà con giáp này đút vào túi một khoản tiền không hề nhỏ chút nào.

Người làm công ăn lương nhờ trải qua những ngày tháng dài miệt mài phấn đấu, dự đoán trong cuối năm sẽ nhận lương và thưởng xứng đáng, sắm Tết thoải mái, không phải lo lắng quá nhiều điều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho thấy những người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Bắt đầu từ cuối tháng 8 mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến đầu tháng 9 và tiếp tục đà đi lên cho đến cuối, sự nghiệp tuổi Tuất sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Thời điểm này vận trình vô cùng may mắn với Tuất, sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể. Nhờ được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình mà sự nghiệp lần tiền tài của con giáp trong độ thời gian này đều gặt được ‘trái ngọt’.

Ảnh minh họa: Internet

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