3 con giáp trúng độc đắc khủng vào Thứ Hai (7/11) nhờ Ngọc Hoàng ưu ái, Thần Tài nâng đỡ, chuẩn bị may "túi 5 gang" mà hốt vàng gom bạc, tiền của chất chồng, đón lộc hân hoan, giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 04:45

Vào Thứ Hai (7/11), sao may mắn soi sáng bản mệnh 3 con giáp này càng làm càng giàu, chăm chỉ là hốt bạc tỷ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp thẳng thắn, có sao nói vậy. Họ đối xử tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì vậy, người tuổi này có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào hơn người.

Tuy vậy, đôi lúc trong công việc, con giáp này tỏ ra mất tập trung, dễ hài lòng với những gì mình đang có. Đây là điều mà con giáp này cần thay đổi để thành công hơn trong cuộc sống.

3 con giáp trúng độc đắc khủng vào Thứ Hai (7/11) nhờ Ngọc Hoàng ưu ái, Thần Tài nâng đỡ, chuẩn bị may 'túi 5 gang' mà hốt vàng gom bạc, tiền của chất chồng, đón lộc hân hoan, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào Thứ Hai (7/11), con giáp tuổi Tý có tài vận hanh thông hơn người. Con giáp này làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó có thể làm một vị trí làm việc mới hoặc một dự án mới.

Người tuổi này cần mạnh dạn chớp lấy cơ hội chứ không nên bỏ lỡ. Ngoài ra, những người đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm tốt để họ nộp hồ sơ.

Các bộ phận tuyển dụng ở các công ty đang để mắt đến con giáp này. Những người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn nên doanh số tốt hơn trước. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm rồi sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 8h

Con số may mắn: 7, 18

Tuổi Thìn

Tử vi Thứ Hai (7/11) dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất.

3 con giáp trúng độc đắc khủng vào Thứ Hai (7/11) nhờ Ngọc Hoàng ưu ái, Thần Tài nâng đỡ, chuẩn bị may 'túi 5 gang' mà hốt vàng gom bạc, tiền của chất chồng, đón lộc hân hoan, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Con số may mắn: 2, 10

Tuổi Thân 

Tuổi Thân bước vào Thứ Hai (7/11) được Tài Thần cưng chiều hết mực, cho lợi nhuận tiền bạc về đổ xô lại được cho cả cơ hội gặp gỡ, làm việc với các bậc tiền bối lão làng. 

 

Nhân thời cơ ngàn năm có một này bạn hãy tìm cho mình một kế hoạch phát triển thuận đường, và xin sự trợ giúp từ họ bởi họ chính là những quý nhân mà Tài Thần gửi gắm đến cho bạn.

3 con giáp trúng độc đắc khủng vào Thứ Hai (7/11) nhờ Ngọc Hoàng ưu ái, Thần Tài nâng đỡ, chuẩn bị may 'túi 5 gang' mà hốt vàng gom bạc, tiền của chất chồng, đón lộc hân hoan, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm kinh doanh sẽ nhanh chóng mở rộng cơ sở, bạn sớm thu lại được lời lãi sau khoảng thời gian hàng hóa lẹt đẹt. 

Về phương diện tình cảm khởi khí khai lộc, người độc thân tìm được đối tượng muốn gửi gắm yêu thương. Với các cặp đôi có một cuộc hẹn để đời, nếu đã yêu nhau lâu dài bạn hoàn toàn có thể cầu hôn hoặc chấp nhận lời cầu hôn từ người ấy. 

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Con số may mắn: 2, 10

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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