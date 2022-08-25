3 con giáp tốt số ngất trời được Thần phật chở che, tháng 9 thăng quan phát tài, tháng 10 tiền rơi trúng đầu, cuối năm giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 08:36

Tháng 9, tháng 10 sắp tới những con giáp này được Thần Tài độ mạng làm gì cũng thuận lợi giàu có hơn người.

Tuổi Tỵ

Tháng 9, tháng 10 năm 2022 mang đến nhiều điều may mắn và có cả quý nhân phù trợ cho những người cầm tinh con Rắn. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, thuận lợi. Công việc thăng tiến, có bước phát triển mới, những cố gắng bao lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng.

3 con giáp tốt số ngất trời được Thần phật chở che, tháng 9 thăng quan phát tài, tháng 10 tiền rơi trúng đầu, cuối năm giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà họ mở rộng được các mối quan hệ bạn bè. Nhưng càng có nhiều quan hệ lại càng nảy sinh nhiều vấn đề không hay. Cần phải cẩn trọng trong ăn nói. Giữa năm là lúc có vận trình khởi sắc nhất, cũng là thời gian họ có thể gặt hái nhiều thành công nhất

Tuổi Dần

Tháng 9, tháng 10 tới là thời điểm vàng son của tuổi Dần trong việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp. Tử vi cho biết tuổi Dần chính là con giáp được Thiên Hoàng soi sáng, tuổi Dần sẽ có được vô vàn bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công.

3 con giáp tốt số ngất trời được Thần phật chở che, tháng 9 thăng quan phát tài, tháng 10 tiền rơi trúng đầu, cuối năm giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, tuổi Dần càng chịu khó, cần cù thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc nữa. Người tuổi Dần hãy nắm bắt lấy cơ hội này để tự tạo tiền đề cho mình phát triển triển trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ luôn được Thần may mắn chiếu cố nên cuộc sống vẫn đủ đầy, bình yên, quý nhân phù trợ luôn ở bên cạnh.

Tử vi tháng 9, tháng 10 tới cho biết, những mối quan hệ tốt đẹp trước đây mà tuổi Tỵ đã tạo dựng được sẽ mang đến cơ hội mới cho con giáp này, có thể tạo bước đột phá trong cuộc sống cũng như công việc, mang đến sự sung túc hơn về tài chính, có vị trí tốt hơn ở nơi làm việc. Điều này giúp tuổi Tỵ cuối năm giàu sang, hạnh phúc viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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